立法會通過終止審議一手樓空置稅　政府最快10月重新提交草案

立法會《2019年差餉(修訂)條例草案》委員會今日（23日）開會，繼續審議一手樓空置稅事宜。 經民聯地產及建造界議員石禮謙質疑，訂立空置稅或違反《基本法》，不符合資本主義原則。最終，委員會主席林健鋒提出中止委員會工作，動議獲得通過。政府最快需要在10月立法會復會後，才能將法案重新提交立法會審議。

經民聯地產及建造界議員石禮謙質疑，訂立空置稅或違反《基本法》，不符合資本主義原則。

多名議員在委員會上表示，政府無法清楚交代空置稅成效，擔心無法成功為樓市降溫，空置稅成本或會轉移至買家身上。

隨著今屆立法會會期即將結束，多個委員會先後中止法案審議，包括有關專營的士及加熱煙的條例草案。

香港置業行政總裁李志成表示，早前市場預期一手空置稅出台，促使發展商加快推售貨尾單位步伐。不過香港現時面對疫情及外圍經濟等負面因素夾擊，政策暫緩有助穩定樓市，有助發展商提升日後推盤的彈性，靈活應對市場的置業需求，減低樓市在疫市的衝擊。

特首林鄭月娥於2018年6月宣布6項房屋政策新措施，其中建議修訂《差餉條例》，就空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」。政府於去年9月刊憲，列明空置稅將以額外差餉的方式徵收，獲發入伙紙達12個月內未售出，而當中有超過6個月未有出租的一手物業，發展商需繳交單位應課差餉租值的兩倍金額。