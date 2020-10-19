流感疫苗荒｜15間連鎖診所僅兩間有貨　聯合醫務逾800人電話排隊

本港新冠肺炎疫情未止，冬季流感又將至，雙重威脅使市面出現「流感疫苗荒」。記者今（19日）午致電全港15間集團式診所，當中僅兩間仍有流感疫苗存貨。聯合醫務中心公司全線診所均已斷貨，補貨無期。職員詢問記者需否留電話預約，「但係全公司已經有800幾人排緊，喺你前面等緊補貨打針。」有私家醫生稱，今年家長提早帶子女打針，現時已打針的人數約較去年增一倍。

聯合醫務中心職員稱，公司全線診所均已斷貨，藥廠亦無給予確實補貨時間。（聯合醫務中心網站圖片）

聯合醫務中心：全線診所均已斷貨

記者以顧客身份致電全港15間集團式診所，當中僅兩間仍有流感疫苗存貨。

奧運聯合醫務中心職員稱，公司全線診所均已斷貨，藥廠亦無給予確實補貨時間。職員詢問記者需否留電話預約，以便補貨時通知，「但係全公司已經有800幾人排緊，喺你前面等緊補貨打針。」

五間盈健皆缺貨

記者致電葵芳、青衣、長沙灣、黃大仙及尖沙咀的盈健醫務中心，職員皆表示診所已缺貨，亦未知補貨日期。其中長沙灣醫務中心的職員稱，診所已有200多人正在輪候流感疫苗，但下一批補貨的疫苗只有百多劑，未足以應付排隊人數，故診所暫時不再開放預約。而黃大仙醫務中心的職員說，藥廠今年也未必能再補貨。

大埔康健、青衣卓健仍有存貨

記者再致電旺角、長沙灣、大圍、大埔及將軍澳的康健醫務中心，僅大埔醫務中心有存貨，職員表示暫時不設電話預約，亦沒有每日針劑限額，市民可來到門診排隊。長沙灣醫務中心職員稱，藥廠或在下月補貨，但現時已有逾150名市民以電話預約，未知補貨數量是否充足。而將軍澳醫務中心職員說，現時未有疫苗供應，但藥廠承諾本月26日左右補貨，屆時約有200劑疫苗，市民可親身來排隊打針。

青衣港鐵站卓健醫療中心職員稱，診所尚有疫苗供應，但存貨已不多，所以疫苗不設預約，市民只能到場排隊，先到先得。據職員在上周透露，周一至周五的限額為30劑；周末的限額為15劑。

政府今年訂購了87萬劑流感疫苗，予各免費及資助流感針計劃使用。（資料圖片／盧翊銘攝）

私家醫生：市民今年提早打針

私人執業的醫學會會長蔡堅稱，他的診所已經沽清流感疫苗；他去年預訂了同一劑量，足以供應至12月底至1月初，至季末還剩數劑疫苗。

家庭醫生鄭志文亦表示，他今年已比往年多訂兩成流感疫苗，惟來貨數量打了七折，上周已經開始缺貨。他認為，今年市民均提早打針，有市民即使符合政府計劃的資格，到10月就可免費打針，但因擔心疫情發展未明朗，「驚住無針打」，故9月底到私家診所自費打針。

兒科醫生余則文提到，他訂購了400多劑疫苗，已注射了百多劑。往年約11月會有較多人打針，今年家長提早帶子女打針，現時已打針的人數約較去年增一倍。