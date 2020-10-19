新冠肺炎｜何栢良：免檢疫人士應先接受檢測　陰性方可進入社區

新冠肺炎疫情持續，有指近日一宗新增個案的患者疑為印度領事館職員，接規定為豁免檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（19日）於電台節目表示，即使是豁免檢疫人士，抵港時都應先接受檢測，結果為陰性後，方可進入社區，否則有可能令病毒於社區傳播。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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何栢良今早於港台節目《千禧年代》表示，近期印度疫情反彈，情況較嚴重，雖然理解需有一定豁免檢疫安排，但亦希望措施保持一致性，避免將病毒傳入社區。他表示，豁免檢疫人士抵港後，應先接受病毒檢測，結果為陰性，方可以進入社區，否則可能容易於交通工具、食肆等地方傳播病毒。

另外，食物及衞生局局長陳肇始早前在網誌重申，「不能亦不應以本地長期零確診個案為目標」。對於此說話，何栢良表示，並不太了解其具體意思，不過如果有良好措施，零確診個案並非不可行，例如澳門、台灣。他表示，香港於多個環節有不理想之處，例如接觸追蹤未夠快；第三波疫情爆發亦源於政府「漏招」，令社區無法維持零確診。

早前政府提出推行強制檢測，西醫工會會長楊超發於同一節目表示，認為措施有一定困難，假如病人拒絕接受檢測，或會影響醫生及病人的關係。他表示，今晚會與當局商談措施的詳情。