新冠肺炎｜今增14宗輸入個案　一宗本地個案與帝苑員工相關

衞生防護中心公布，今日（19日）新增15宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今累計錄得5,257宗（包括一宗疑似個案）確診個案。新增的個案當中，有14宗曾於潛伏期身處外地，分別從九個國家入境，包括兩名外傭及三名機組人員。有輸入患者居於半山區雍慧閣及南丫島大灣南。 而餘下一宗本地個案，患者是21歲女子，與早前確診的尖沙咀帝苑酒店職員相關，由檢疫中心送院。本港連續三天無新增源頭不明的本地感染個案。衞生署表示，今日新增少於10宗初步確診個案。

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今日新增一宗本地個案，患者是21歲女子（第5255宗個案），與早前確診的尖沙咀帝苑酒店職員相關，由檢疫中心送院。

14宗輸入個案由九個國家抵港

輸入個案方面，患者由九個國家抵港，包括菲律賓、土耳其、美國、英國、印尼、西班牙、俄羅斯、哈薩克及印度。

其中兩名患者是外傭。一名48歲女子（第5243宗個案）於前日（17日）從菲律賓抵港，曾乘搭國泰航空CX906航班。一名29歲女子（第5249宗個案）於昨日 （18日）從印尼抵港，曾乘坐國泰航空CX798航班。

三名患者為機組人員。一名45歲男子（第5246宗個案）於前日從美國到港，曾乘搭聯合包裹服務航空公司UPS64航班。一名48歲男子（第5253宗個案）於昨日從哈薩克抵港，曾乘坐空橋貨運航空RU9488航班，曾住在赤鱲角香港天際萬豪酒店 。一名32歲男子（第5254宗個案）於前日從俄羅斯抵港，曾乘搭俄羅斯航空SU212航班，並入住佐敦香港九龍諾富特酒店。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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有患者住半山雍慧閣及南丫島

另外，一名49歲女患者（第5251宗個案）於10月4日從西班牙抵港，曾乘搭卡塔爾航空QR818航班，並住在半山區雍慧閣。一名52歲男子（第5252宗個案）於10月8日由俄羅斯抵港，曾乘坐土耳其航空TK070航班，住在南丫島大灣南。衞生署早前公布，將法國及俄羅斯列入高風險地區，生效日期為10月26日，屆時該些地區抵港人士將須入住酒店檢疫14天。

而尖沙咀最佳盛品酒店（第5250及第5256宗個案）和旺角香港康得思酒店（第5257宗個案）均有輸入個案患者曾入住。