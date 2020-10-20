強制檢測｜蔡堅：矯枉過正或破壞醫患互信　病人組織憂惹市民不滿

多個醫療團體昨日（19日）與食物及衞生局陳肇始會面，討論新型冠狀病毒肺炎強制檢測安排。與會的醫學會會長蔡堅透露，政府目前有意動用599章《預防及控制疾病條例》推行強制檢測。 蔡堅今早（20日）表示，按照專業操守要求，醫生一般不會隨便交出病人私隱，若實施後強制檢測要求醫生交出病人資料，屆時應跟隨專業指引還是法例要求，與當局磋商後仍未有定論，但他指強制做法或會破壞醫生與病人的互信。病人政策連線主席林志釉則認為，以現時民情來說，推行強制措施或會引來巿民不滿，若市民因此有擔心而不看醫生，問題或會更大。

蔡堅指，醫生一般不會隨便交出病人私隱，若實施強制檢測要求，或會破壞醫生與病人的互信。（資料圖片）

蔡堅今早在港台節目《千禧年代》表示，當局構思的強制檢測應包括輕微病徵人士及高風險人士，初步計劃透過電腦網上系統通報，但會議期間未有說明針對病人的罰則。蔡堅指，昨晚的會議上曾討論，若有多名醫生對同一名病人是否需檢測的意見分歧時，應如何處理，惟目前仍未有結論，他估計實施後或會有爭拗個案出現。

強制檢測或會觸及醫患互信問題，蔡堅指，醫生一般不會隨便交出病人私隱，若實施強制檢測要求，應跟隨醫務委員會專業指引還是法例要求，昨晚會議仍未有定論，但做法或會破壞醫生與病人的互信。

林志釉直言，以現時民情來說，推強制措施或會引來巿民不滿。（資料圖片）

被問及如何看待強制檢測，蔡堅認為，強制檢測的成效存疑，是「矯枉過正」，他說醫生通常透過向病人解釋、陳述利弊後，對方多數都會接受檢測。病人政策連線主席林志釉在同一節目中表示，強制檢測與否，應先透過教育巿民，而非貿然推行衝擊醫生與病人的互信。

林志釉直言，以現時民情來說，推強制措施或會引來巿民不滿，若市民因此有擔心而不看醫生，問題或會更大。

因不同醫生各有專業判斷，「可能有拗撬，咁信邊個？」

此外，醫學會會長蔡堅在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府在會議上稱會改善檢測結果通報方式，例如以手機應用程式WhatsApp或網上通知，而出席會議的醫生未有共識，有醫生擔心影響醫患關係。

蔡堅認為，政府如以第599章《預防及控制疾病條例》立法強制懷疑患者檢測，一定觸動社會神經，「喺疫情受控下，令人諗有咩目的，產生陰謀論」。蔡續指，市民如同時向兩名私家醫生求診，因不同醫生各有專業判斷，「可能有拗撬，咁信邊個？」擔心會製造糾紛及增加工作量。

蔡又質疑，食衞局未必估計到屆時私家醫生處理病人數量，若最終落實政府檢測人手能否配合。

政府早前推出全民檢測，有100多萬人參與。（資料圖片／余俊亮攝）

昨晚的會議亦有討論冬季流感疫苗短缺問題，蔡堅指，陳肇始同意盡快與疫苗廠商協議，將部分供港疫苗分發予私家醫生，但不能加價，要先配合政府計劃為高危人士注射。蔡堅今早表示，當局預計一至兩星期內可落實分發，只會提供每支二百多元的合資格人士注射資助，其餘方面亦不會提供額外資助。

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