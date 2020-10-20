獎券基金乾塘　邵家臻：多個因素造成　質疑助建檢疫中心不符目標

勞工及福利局局長羅致光本周日（18日）在網誌中表示，疫情下六合彩停辦，獎券基金投資回報不明朗，警告基金赤字或會增加，需探討解決方法。 社福界立法會議員邵家臻今早（20日）在港台節目中表示，羅致光的「六合彩」說法不明所以、駭人聽聞。他認為基金「乾塘」是結合幾個因素偶然所造成，基金早前預留款項，興建檢疫中心及在小欖等地區興建19間院舍，亦須預留大筆資金，也是基金「乾塘」的成因之一。

勞工及福利局局長羅致光表示，疫情下六合彩停辦，獎券基金投資回報不明朗，警告基金赤字或會增加，需探討解決方法。

邵家臻指，老人院舍宿位短缺問題嚴重，因此對當局動用基金興建院舍沒有意見。他批評，當局早前動用獎券基金，「繞過立法會」興建檢疫中心的做法則是不倫不類，亦不符基金原本目標用途。他強調興建檢疫中心屬必要，但應循立法會申請撥款，而非動用獎券基金。

邵家臻說，往時針對獎券基金的批評意見，大多針對基金「水浸」、撥款慢問題，今日則變為討論「乾塘」。他指，依照過往情況，獎券基金與馬會賭博收益掛勾，資源一般相對穩定，甚至有增長。

翻查資料，土木工程拓展署於今年2月，向中國港灣工程批出竹篙灣臨時檢疫設施的工程合約，合約價值為1.93億元，相關項目工程費由獎券基金直接支付。羅致光在網誌中說，雖然獎券基金表面上截至2021年3月31日，預計結餘仍會有212.5億元，不過減去總承擔額109.5億元，連同計算2020/21年度的赤字，剩下可動用的結餘用不到幾年。