獎券基金「乾塘」　政府自製惡果

勞工及福利局局長羅致光周日（18日）發表網誌，提及新冠肺炎疫情下，六合彩停辦加上基金投資回報不明朗，支持社福服務的獎券基金加速枯竭。新冠肺炎對獎券基金的影響仍屬短期，也不乏應急方法，不必過慮，但局長提出獎券基金的現況，反倒令人質疑獎券基金的分配有欠妥當，可以改善。

獎券基金是政府九個財政基金之一，目的是資助支持及發展本港社會福利服務，收入來源為六合彩獎券收益的15%、自訂車牌號碼計劃、捐款以及基金的投資收入。

2019/20年度，獎券基金共撥款57.4億元，以資助基本工程項目、裝修、家具及設備及試驗計劃等的開支，涉及的項目有582項。（圖片來源：社會福利署）

獎券基金在2010年前後被批評為小金庫，長期「水浸」，港人善款未能用得其所。配合政府在2013/14年度批予基金的100億元「推行私人土地作福利用途特別計劃」，基金開支增幅在2016年起漸見明顯，但因六合彩和投資收入同見增長，財政不成問題。

今年新冠肺炎疫情令獎券基金收入縮水開支大增，在2020/21年度預算，假設六合彩收入較預期少三分之二，那就接近十億元。在開支方面，用於社會福利服務的約35億元，有11億元開支是來自興建檢疫設施，兩者合計46.4億元。一消一長，赤字大幅增至23.9億元，結餘回到2013/14年度的213億元。

不乏方法挽救基金財政

即使撇除檢疫設施單次開支，社會服務設施的增長不可少。假設獎券基金往後幾年開支增至每年40億元，而往後幾年的六合彩與投資收入減至18億元，每年營運赤字就有約22億元，扣除109億承擔額後，儲備大概夠用五年。如果不調整撥款用途和調整基金申請資格，政府可以增加獎券基金的收入，包括與馬會商討後，修例提高把六合彩收入撥作獎券基金的比例，由15%增至20%，或者減少馬會佣金抽成，例如由6%減至3%，每年可以增加幾億元，加上政府單次補貼今年度六合彩收入，可以拖慢枯竭時間兩至三年。

細看獎券基金的開支分配，其實社會福利署、房屋署和建築署是「大戶」。單就2019/20財政年度，三個部門就佔去近半的開支，達22.8億元。隨着未來幾年繼續添置和興建社福設施，預料「大戶」地位不變。問題是，既然是政府部門，為何會使用基金的錢呢？

暫停近8個月的六合彩於9月24日恢復攪珠。（高仲明攝）

改善財政還需改善融資

政府決策局或部門可以申請獎券基金補助金，以支付與社會福利，而又跟樓宇單位、裝修工程、與資助金掛鈎的開支，另包涵試驗或創新項目。不過，既然這是政府部門籌劃或者支持的項目，為何要經過獎券基金？這問題就連陳茂波也曾提出。他擔任立法會議員時，曾經就此質詢政府，但獲回覆安排「沿用已久，行之有效」，「安排適切，並不會對非政府機構提供福利服務造成任何影響」。也許政府部門需要為獎券基金轄下項目提供技術或服務評估，所以一併動用基金撥款，但更理想的做法是由部門內部取款，免去獎券基金的負擔，非牟利機構可以放心申請資助。

當然，上述建議未免只是「左袋交右袋」，短期舒緩基金赤字的方法，政府怎樣也避不了負擔更大的社會福利支出。追本溯源，這是香港一再錯過改革長者退休保障、醫療和社福融資的後果，若果香港早十年落實興建長者設施，政府就可能避開基建通脹，用較少支出完成工程；若果香港能更早改革稅制、強積金、醫療和退休保障，政府不用近乎擔起全部福利開支。