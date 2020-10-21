IVE工程團隊研物聯網通風控制系統　監測人流調節鮮風量平衡效益

新型冠狀病毒肺炎疫情下，政府專家顧問——港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均建議，食肆應增加通風換氣設備。其中，袁國勇認為起碼每小時換氣6次，飲食業界則普遍認為難以做到。 香港專業教育學院（IVE）工程學團隊日前研發「智慧通風控制系統」，透過在出入口安裝紅外線掃描器，以及在鮮風機加裝控制器主機，再與雲端系統連接各硬件，透過檢測人流及計算鮮風量，從而平衡能源效益。團隊指，系統可控制及調較鮮風量，例如可以控制到每小時換氣6次的要求，整個控制系統成本約需數萬元，但未包括鮮風機。

IVE工程系署理高級講師賴韶細、電腦及電子工程高級文憑二年級學生鄭梓浚及屋宇裝備工程學高級文憑二年級學生盧凱生組成的團隊，日前研發「智慧通風控制系統」。（受訪者提供）

料每組設備數萬元

由IVE工程系署理高級講師賴韶細、電腦及電子工程高級文憑二年級學生鄭梓浚及屋宇裝備工程學高級文憑二年級學生盧凱生組成的團隊，日前研發「智慧通風控制系統」，可監測室內環境的人流，透過物聯網方式連接雲端系統，調節鮮風系統的出風量，達致更佳的能源效益。

團隊指，現時坊間一般以監測二氧化碳濃度的高低，控制鮮風系統出風量，若室內空間過大，二氧化碳濃度感應器不足，系統便未能按照實際環境調節鮮風量，導致能源浪費。

系統由紅外線掃描器及控制器主機組成，成本數萬元（不包括鮮風機）。按照不同室內環境需要，紅外線掃描器可安裝在出入口處，將人流數據傳輸至雲端系統；雲端系統分析人流數據後，按照每人供氣量為標準，計算出風量後，再將指令傳送至鮮風機的控制器，調節出風量。

使用物聯網控制 毋須購置額外伺服器

賴韶細表示，二氧化碳監測器的敏感度較低，利用物聯網技術監察人流，從而調整鮮風量可更具能源效益，而相關控制系統可以調較換氣次數，例如可設定每小時換氣6次。他表示，物聯網控制的好處在於毋須購置額外伺服器，透過連接網絡雲端系統便能運作，而系統所需的數據流量不高，因此毋須使用最新的5G物聯網技術。

賴韶細續指，理論上適用於任何室內場所，安裝成本須視乎環境及室內場所得位置，相關系統只曾在校內實驗室測試，仍未在市面實地測試。

理大屋宇設備工程學系副教授梅國威早前接受《香港01》訪問，他表示，加裝鮮風機抽風系統的確能增加換氣量，但成本或會高達10萬元，電費額外增加兩成以上。他建議，可用數百元購買二氧化碳測量儀，長遠而言政府應為食肆提供資助加裝通風設備及額外電費補貼。

由VTC STEM教育中心高級項目主任鄺伍鋒、復康服務高級文憑二年級學生吳婷悦及電腦及電子工程高級文憑二年級學生羅兆丞組成的團隊，研發「智安居偵察系統」。（受訪者提供）

另外，由VTC STEM教育中心高級項目主任鄺伍鋒、復康服務高級文憑二年級學生吳婷悦及電腦及電子工程高級文憑二年級學生羅兆丞組成的團隊，研發「智安居偵察系統」。

該系統針對獨居長者而設，透過在家居內不同位置安裝感應器，監測家居環境的變化，一旦發現異常，會即時以聲音及燈光提醒長者家居意外的風險，並會透過WhatsApp提醒家屬或護理人員，確保其居家安全。