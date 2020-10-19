IVE生物科技畢業生研發透過檢測泥土DNA　鑑定樹木真菌品種助診治

熱帶風暴浪卡上周吹襲香港，本港天文台早前預測今年風季將有4至7個颱風，11月仍有機會有颱風襲港。 受真菌感染的樹木容易被強風吹倒造成意外，5名香港專業教育學院（IVE）生物科技高級文憑畢業生，花約半年時間，成功研發快速鑑定樹木真菌品種的DNA檢測方法，以及早預防、診斷和治療受感染的樹木。該研究項目早前於職業訓練局（VTC）主辦的「創意x應用」計劃中奪「卓越大奬」。

IVE生物科技高級文憑畢業生何耀忠指，團隊提取泥土中真菌的DNA，再利用分子生物技術複製並檢測DNA的序列，從而分析存在於泥土中的真菌品種。（受訪者提供）

現時樹藝師主要以目測方法辨識樹木受感染的真菌品種，或將菇菌及其孢子交由實驗室檢測，但上述方法或不夠準確，同時要待真菌長成菇時，才能辨識問題，錯過治療樹木的最佳時機。

而由IVE生物科技高級文憑畢業生鄒俊傑、歐家杰、程浩鈿、林逸華和何耀忠組成的研究團隊，成功研發以檢測泥土DNA，鑑定樹木真菌。團隊成員鄒俊傑解釋，由於部分高危真菌在長成菇菌前，已對樹木結構造成一定破壞，因此團隊想盡早得知樹木受哪種真菌感染，遂研究以泥土檢驗方法取得真菌的DNA，及早判斷真菌種類。

鄒俊傑指，團隊從泥土樣本取得真菌DNA後，再利用分子生物技術複製並檢測泥土中真菌DNA的序列，然後與基因資料庫中的真菌DNA序列作對比，從而分析存在於泥土中的真菌品種。

過程中加入「納米金粒子」 進行逾500次測試以確保準確性

另一成員歐家杰指，研發期間經歷不少挑戰，例如由於泥土含有不少化學物質會阻礙分子診斷，團隊於是參考大量文獻，發現在複製DNA過程中加入「納米金粒子」，能將複製DNA的靈敏度提升10倍，有助解決泥土中雜質帶來的假陰性問題，提升測序成功率達三成。何耀忠指，過程中最具挑戰的部分在於找出檢測過程中「納米金粒子」的合適份量和濃度等。團隊花近半年時間，利用不同泥土樣本完成超過500次測試，才能確保測試的準確性。

未來將繼續改良技術 日後應用於樹藝及檢測業界

團隊研發的檢測方法，可準確檢驗普遍存在於泥土的真菌外，亦能驗出一些可能引致樹木腐朽的真菌品種，包括Trametes cubensis（古巴栓孔菌）及Ganoderma gibbosum（有柄樹舌靈芝）等。負責帶領學生進行今次研究的IVE（柴灣）應用科學系高級講師盧廷詩表示，現時業界較少利用泥土來檢測樹木真菌，未來學系將繼續改良技術，提升其靈敏度，冀望技術日後可應用於樹藝及檢測業界。