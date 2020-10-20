流感疫苗荒｜政府擬撥針予私醫　社區組織促監督只用於高危群組

踏入秋季，本港面對新冠肺炎及冬季流感的雙重威脅，致近日市面出現「流感疫苗荒」。社區組織協會幹事彭鴻昌直言，「個個都湧去打，咁診所一定唔會夠針。」他認為接種疫苗應分優次，讓50歲以上人士、殘疾及智障、居院舍人士等首先被照顧。 港大感染及傳染病中心總監何栢良建議政府與私家醫生商討，將部分疫苗撥予私家診所。彭鴻昌指政府需確保私家醫生只將疫苗用在合資格市民身上，坦言「唔容易做到」。

本港面對新冠肺炎及冬季流感的雙重威脅，致近日市面出現「流感疫苗荒」。（資料圖片）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，今年的新冠肺炎及流感高峰期或同時出現，使不少市民緊張起來，本來不算高危的人士也趕急接種疫苗。「個個都湧去打，咁診所一定唔會夠針。」他認為接種疫苗應分優次，相對高危的群組，即50歲以上人士、殘疾及智障、居院舍人士等應首先被照顧。他又稱，年輕、健康的市民抵抗力較高，若平日做好防疫措施，感染流感的風險不算高。

醫學會會長蔡堅昨晚透露，政府擬分發疫苗予參與疫苗資助計劃及不會額外收費的私家醫生，以資助符合資格的市民接種。彭鴻昌認為，此做法有助鼓勵高危群組接種疫苗，惟政府需配合行政措施，確保私家醫生只將疫苗用在合資格市民身上，坦言「唔容易做到」。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

何栢良：南半球冬季流感紓緩 或與防疫有關

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，政府應訂立接種優先次序，首先為院舍人士、長者以及6歲以下幼童接種。他建議政府與私家醫生商討，將部分疫苗撥予私家診所。他又提到，位於南半球的澳洲和紐西蘭，今年7至8月的冬季流感情況得以紓緩，感染個案數字創10年新低。他認為原因與新冠疫情下的社交距離措施，以及民眾戴口罩有關。