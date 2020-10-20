國泰傳裁員｜消息：最快明天公布重組方案　料本地裁員逾4000人

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。 《香港01》今日（20日）收到消息，指重組方案基本已經確定，最快將於明天有公布。根據早前收到的消息，裁員或涉超過4000人。《南華早報》今日亦引述消息，指國泰航空原本計劃全球裁員8000人，但在港府出手干預後，裁員比例壓低18%，大約涉6000人。另外還有消息指出，國泰重組方案中，或計劃裁撤「國泰港龍」品牌，但仍計劃保留內地航線，會將人手及資源與國泰整合。 另外TVB消息說，國泰裁員和業務重組等方案最快明早公布安排，下午將會召開記者會交代。 《香港01》已向國泰查詢。

消息：重組方案已定 最快明日公布

新冠肺炎疫情全球大流行背景下，國泰航空多次傳出將要裁員的消息，加上早前未有申請政府的保就業第二期，更預示裁員方案勢在必行。香港01接獲消息，國泰的重組方案已有定案，最快會於明日有公布。

早前香港01亦收到消息，指本港裁減員工數目將超過4,000人，規模與新加坡航空早前的裁員相若。此外，有消息亦指，前線空勤及地勤人員屬「高危」，另內部亦流傳入職首3年、退休前3年的員工是「高危目標」，工程部的影響則較輕微。至於機師方面，有指國泰有意裁走入職時期較早、領取底薪的舊制機師，而按飛行次數計算薪金的新制機師，受影響程度則會較輕。

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南華早報：港府施壓裁員比例壓至18% 國泰和國泰港龍將合併​

《南華早報》今日亦收到消息指，國泰航空計劃全球範圍內裁員8,000人，相當於全體員工的25%，惟在港府施壓下，裁員比例已壓低至18%，全球裁員人數降至約6000人。

《南華早報》還引述消息指，在當前財務狀況之下，國泰實在沒有保留2個品牌的必要，預料國泰和國泰港龍將會合併，人手與資源會盡量保留，包括港龍旗下的本地機師，且不會放棄內地航線，以保持公司在地區的龍頭地位。另外，是次裁員的方案，遣散賠償將優於勞工法例規定。

另外TVB消息說，國泰裁員和業務重組等方案最快明早公布安排，下午將會召開記者會交代。

傳會裁走所有港龍員工 港龍工會：傳言不能盡信

港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻接受《香港01》訪問指，過去一直有流傳裁員消息，但沒有確定信息，資方僅回覆指有資料再作回覆，所有同事都感到擔心，受到影響。梁稱已收集同事意見，大多希望「一個都不能少」，同事願意犠牲工資或福利，換取保留職位。

有傳國泰會裁走港龍所有員工，梁稱傳言不能盡信，強調港龍在內地航線及東南亞航線上有豐富經驗，港龍有其存在價值，希望可以與公司商討重組方案，「看不到呢個傳聞對於公司有乜好處。」

早前國泰空中服務員工會多次與國泰管理層會面，表達員工希望與公司共度時艱，同時亦希望保留職位的訴求。工會曾提出延長自願無薪假、以及重推「半職飛行計劃」的建議；又期望公司即使打算裁員，可以先推出自願離職計劃，且提供遣散費或長期服務金予員工。惟會面未有達成共識。