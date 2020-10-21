資助注射流感疫苗明展開　醫管局指量與去年相若　料可減西醫壓力

本港面對新冠肺炎及冬季流感的雙重威脅，「政府防疫注射計劃」將於明日（22日）展開，為合資格者免費提供季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗注射。 醫管局總感染控制主任賴偉文今日（21日）在港台節目《千禧年代》上指去年約為46萬人注射，預計今年疫苗計劃反應好，醫管局準備與去年相若的疫苗數量。他指，不會因此分薄私家診所的疫苗數量，反而可減輕他們面對的壓力。

「政府防疫注射計劃」將於周四（22日）展開。（資料圖片）

醫管局首階段疫苗注射計劃於10月22日開始，合資格者包括65歲或以上在專科或普通科門診求診的長者、指定領取綜援或持有效醫療費用減免證明書的人等；而第二階段於11月2日開始，65歲或以上的一般市民可以免費注射。賴偉文指，去年準備約48萬針疫苗，並為46萬名市民和員工注射，而今年亦準備相若數目的疫苗。他指，不會分薄私家診所的疫苗數量，反而可分薄會到私家診所注射的人數。

若受雙重夾擊 醫院未必能負荷

他指，由於今年患流感的人數少，大部分市民未必有流感抗體；雖然因應新冠肺炎，戴口罩有助減低傳播，但市民在家中無戴口罩，仍有感染風險。他指，受新冠肺炎影響，醫院已有一定壓力，若再有多人感染流感，醫院未必能夠負荷。

賴偉文於商台節目《在晴朗的一天出發》上說，衞生署今年共購買約80萬枝流感疫苗，若屆時數量不夠用，相信可以再增購。