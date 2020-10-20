流感疫苗市面一針難求　一文睇清仍有兒童流感疫苗存貨診所名單

本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」展開不足2星期，有提供免費接種服務的醫生表示，今年不少人憂慮同時感染流感及新冠肺炎，因此接種流感疫苗的人數亦比往年增加三成，不少私家診所及醫院已出現缺貨，市面上一針難求。我們根據醫健通免費注射兒童流感疫苗的診所名單，逐一致電查詢疫苗的供應情況，整合現時仍有存貨的診所名單。 （資料截至10月19日，一切資料以診所公布為準，建議先致電有關診所查詢，以上診所名單來自醫健通）

部分仍有流感疫苗存貨（提供兒童免費資助疫苗接種）的診所：

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本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」分別於10月8日及22日展開，分階段為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種，包括孕婦、50歲或以上人士、年齡介乎6個月至未滿12歲兒童等。

政府為學生提供25萬劑流感疫苗

家長除了可安排合資格子女，在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗外，亦可選擇在校注射。政府推行的「2020/21 季節性流感疫苗學校外展（免費）」現時約有470間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心報名參加計劃，根據衞生署資料，署方已訂購共878,000劑滅活流感疫苗，其中政府防疫注射計劃佔628,000劑，季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃下的學校服務則有250,000劑。

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有家長向記者表示，早前學校派發通告指已參加季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃，於11月20日為全校學生注射流感疫苗，但她希望提早為兒子注射，因此填上「不參加」，怎料今個星期向私家診所查詢，已發現流感疫苗缺貨，於是向學校查詢希望補回參加的表格，惟校方指因已截止，當日亦未必有疫苗為她的兒子注射。

衞生署計劃為私家診所調撥流感疫苗

就市面私家診所流感疫苗缺貨，衛生局局長陳肇始昨夜（19日）在其個人facebook專頁表示：「衞生署一直密切監察流感疫苗的接種情況及存量（包括政府和私人醫療市場），作出評估，並與疫苗供應商保持緊密聯繫。如有需要，在不影響為高危群組而設的政府疫苗接種計劃下，我們會考慮與疫苗供應商商討，把額外供應調撥予私人醫療服務提供者，讓高危群組人士可於疫苗資助計劃下更容易接受接種。」

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按圖睇邊四類人士不適合接種噴鼻式流感疫苗：