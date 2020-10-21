張秀賢遭區選對手告誹謗　王威信稱曾發信求道歉　卻被上載至連登

元朗區區議員張秀賢，被區選對手王威信控告誹謗，王指張在去年區選前兩度在Facebook發表誹謗言論，令人以為他事先知道7.21元朗事件，及與白衣人一伙，又令人以為他曾與新鴻基合謀阻張參選，王又透露曾向張發律師信及要求道歉，張不但沒有理會，更把信件上載上連登（LIHKG）討論區。王遂決定訴諸法庭，昨（20日）入稟高等法院，要求張停止再發布誹謗言論，及索取懲罰性賠償。

原告王威信，被告張秀賢。王為前元朗區區議員兼前區議會副主席，他亦是一名事務律師，去年區議會選舉中與張對壘，結果張勝出，成為元朗區區議員。

王威信指張秀賢誹謗的經過。(請看下圖)

+ 2 + 2 + 2

指張去年7及10月發放誹謗文章

王在入稟狀指，張去年7月22日在Facebook個人專頁上發表的文章涉誹謗，文章引來不少留言，令人認為王事先知道7.21元朗白衣人襲擊事件，及與該些人屬一伙，並幫白衣人推閘以進行襲擊。有關誹謗言論更令人認為他是罪犯，不應再繼續擔任區議員。

王續指，張在去年10月17日在Facebook發表的另一文章，其內容及文章的留言也令人認為他與新鴻基地產合謀，又用不法手段阻止張參選，亦沒有對選民負責任。

張把律師信放上討論區

王直指，有關誹謗言論中傷其人格，也影響了他的聲譽，惟有關言論並非真確，張明知言論屬虛假仍然發布，明顯計算過他在選舉中所得的利益，會超過誹謗賠償。雖然他曾向張發律師信，但張不但未有道歉，更將信件在LIHKG(連登)討論區發布，他遂將事件訴諸法庭。

案件編號：HCA1779/2020