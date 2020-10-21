新冠肺炎｜五成檔主收入減逾一半　團體促開放政府用地辦墟市

新冠肺炎疫情持續多個月，「撐.基層墟市聯盟」早前進行問卷調查，收集墟市檔主於疫情下的經濟影響。調查發現，超過5成人收入減半或零收入，並分別8成人要求政府設立基⾦資助舉辦墟市，及提供恆常舉辦墟市用地。 「撐.基層墟市聯盟」建議，政府應盡快重新開放場地予團體申辦墟市，可為基層市民創造就業機會。

「撐.基層墟市聯盟」早前進行問卷調查，收集墟市檔主於疫情下的經濟影響。（撐.基層墟市聯盟提供圖片）

「撐.基層墟市聯盟」於10月12日至18日，透過網上問卷訪問177名墟市檔主及有意從事墟市擺賣的街坊，當中一般受訪者多數是兼職工作、零散工及家庭照顧者。調查發現，超過5成人於疫情下收入減少一半或以上，或零收入；超過8成人面對困難為不能定期舉行墟市，有近4成人則認為缺生產配套或存貨空間。此外，分別有8成人要求政府設立基金資助社福機構恆常舉辦墟市，並設立恆常墟市用地。至於就舉辦墟市模式，6成受訪者認為舉辦假日墟市最為合適。

自製手作產品的檔主、葵青基層墟市關注小組的代表梁女士指，認為每周恆常舉辦墟市有助幫補收入；有天水圍地區團體指，於未有疫情時曾申請區內5幅不同政府用地舉辦墟市，但均被政府部門拒絕。

撐基層墟市聯盟代表張延（圖左）指，有商場及私人地方持續舉行各式市集或展銷活動，反映只要確實執行防疫措施可安全舉辦墟市。（撐基層墟市聯盟提供圖片）

網上墟市未如實體墟市受歡迎

撐基層墟市聯盟代表張延指，政府以疫情為由拒絕開放場地舉辦墟市，但現時不少商場及私人地方均舉行各式市集或展銷活動，反映只要民間團體確實執行防疫措施，可在安全情況舉辦墟市。關注綜援低收入聯盟組織幹事范沛縈說，疫情期間曾舉辦網上墟市，但未如實體墟市般受歡迎。

他們指全港有32幅可舉辦墟市的用地，建議政府開放各區政府用地或閒置土地，舉辦恆常假日墟市，為失業者提供就業機會。此外，他們又建議政府設立種子基金，資助非牟利團體籌辦各類墟市，並設立墟市資訊平台，供主辦單位宣傳墟市及讓公眾方便查閱不同地區舉辦之最新墟市資訊。

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