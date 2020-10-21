新冠肺炎｜5月至9月發出22.6萬宗豁免檢疫　9月人次按月回升一成

社會新聞
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本港現時有33類獲豁免強制檢疫人士，根據保安局的最新數字，政府從今年5月至9月共向免檢疫人士向發出超過22.6萬份醫學監察通知書，當中9月數字回升至逾4.5萬份，較前一個月上升逾一成。

此外，9月共有超過9000人次內地訪客從不同口岸出入境，較前一個月上升逾三成。而於爆發第三波疫情的7月份，有超過1.6萬人次的內地訪客出入境，數字是自4月起最高。

政府於5月至9月向免檢疫人士發出22.6萬份醫學監察書。（資料圖片）

保安局回覆立法會議員陳沛然書面質詢，指從今年5月至9月，共向免檢疫人士發出22.6萬份醫學監察通知書，要求他們在留港期間進行14天醫學監察。

當中於開始爆發第三波疫情的7月份，發出豁免檢疫的數量最多，有5.3萬份；數字於8月份下跌至4.1萬份，跌幅達兩成。不過9月份數字再度回升，共發出超過4.5萬份，較前一個月上升逾一成。翻查過往資料 ，政府於2月至5月共20.9萬份醫學監察通知書。

9月份內地訪客出入境人次超過9000

此外，根據保安局提供出入境數字，9月份內地訪客經不同口岸出入境人次數字為9126，當中以經深圳灣出入境最多，其次則為機場。數字較8月份的6896人次多出超過三成。而於7月份，則有16,285人次內地訪客出入境，數字為自今年4月以來最高。

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