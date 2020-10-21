新冠肺炎｜5月至9月發出22.6萬宗豁免檢疫　9月人次按月回升一成

本港現時有33類獲豁免強制檢疫人士，根據保安局的最新數字，政府從今年5月至9月共向免檢疫人士向發出超過22.6萬份醫學監察通知書，當中9月數字回升至逾4.5萬份，較前一個月上升逾一成。

此外，9月共有超過9000人次內地訪客從不同口岸出入境，較前一個月上升逾三成。而於爆發第三波疫情的7月份，有超過1.6萬人次的內地訪客出入境，數字是自4月起最高。