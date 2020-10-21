國泰裁員｜空服員新合約曝光　部分員工需減人工　調更或扣底薪　

國泰航空今（21日）正式公布重組方案，包括裁減5300名駐香港員工。與此同時，國泰向現役空中服務員發出新合約，條款列明薪酬包括底薪、以及每月按飛行時數計算的「額外飛行薪金」。資方又公布調整後的薪酬水平，底薪及飛行時薪雙雙「封頂」，以最初級的機艙服務員為例，底薪上限最多為12600元，另加飛行時薪上限180元，不過後者必須每月飛行時數逾70小時才獲發放。部分年資長員工需變相減薪。 新合約條款亦列明，員工自行「調更」的時數將不獲承認，亦有可能面臨「扣糧」的後果。公司又表明，如於下周三前簽署同意書，將可獲過渡安排津貼，視乎職級由3000元至7000元不等。

國泰今向員工發出電郵，包括新合約及員工手冊，交代新條款安排，公司表明新僱傭條款將由11月5日起生效，與此同時，舊合約將會作廢。根據最新合約列明，空中服務員可享有底薪，另加每月按飛行時數計算的額外飛行薪金。

國泰按不同職級的底薪「封頂」，空服員訂為12600元、機艙事務長則為18200元，高級機艙事務長及機艙服務經理，則分別為25200元及33250元。至於飛行時薪上限則介乎180元至475元。不過，倘每月飛行時數少於70小時，則只能領取底薪，不能享有額外飛行薪金。值得注意是，近期不少空服員每月的飛行時數，都不能達到70小時。

新合約亦交代升遷準則，有別於舊合約，時薪制員工以往升職時，可以直接領取新職級最低時薪人工，以最初級的空服員為例，部分已累積足夠飛行鐘數、及表現理想的員工，「可能只係飛了3年，已經可以直接跳升至機艙事務長(FP)」；惟新條款則表明，員工升職時，則只按其現有職級底薪及飛行時薪加薪10%至15%。此外，新合約亦將薪金「封頂」，意味部分年資長的員工變相需要減薪。月薪舊制員工亦同樣需要減人工，部分機艙服務經理需要減薪逾10%。

合約又「加辣」，同事倘自願「換鐘」，即與同事對調飛行「排更」，其飛行時數不能計算在內，換言之自行「換鐘」等同「白飛」。公司又表明，倘員工因「換鐘」導致最少飛行時數不達標，公司可扣減其底薪金額。

員工可於下周三前交回同意書，公司表明，如於指定時間內簽署，則可獲過渡安排津貼，由3000元至7000元不等，視乎職級而定。有員工推測指，倘不於限時內簽署，或有機會不獲續約，「但簽了唔代表唔會被炒，但唔簽的話，如果之後佢再炒人，就唔會有肥雞餐。」