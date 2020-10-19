22歲中大女生被控暴動罪　獲德國批政治庇護　稱遭難民營職員性侵

因旺角騷亂案潛逃德國、其後獲德國政府批出政治庇護的黃台仰和李東昇，早前發起組織「避風驛」（Haven Assistance），該組織今天（19日）在社交專頁公布，一名因參與反修例運動、被警方以暴動罪拘捕的22歲中大女學生，於本月14日收到德國聯邦移民與難民局通知，正式獲批政治庇護，該女生取得為期3年的難民身份。 該名女生在德國入住難民營11個月，她向「避風驛」透露，在難民營居住期間，曾因情緒問題進出醫院，亦曾遭難民營職員性侵，但未有透露詳情。

因旺角騷亂潛逃德國、其後獲批政治庇護的黃台仰、李東昇早前發起組織避風驛。（梁鵬威攝／資料圖片）

獲庇護女生：德政府提供大部分生活基本需要

「避風驛」表示，一名因被警方以暴動罪拘捕而流亡德國的22歲中大女學生，於本月14日收到德國聯邦移民與難民局通知，其庇護申請正式獲批，並取得為期三年的難民身份。

該女生透露，在難民營居住期間，曾因情緒問題進出醫院，亦曾遭難民營職員性侵，但該女生未有透露詳情。該女生感謝德國政府向她批出庇護，指在整個申請過程中，德國政府提供了大部分生活上的基本需要，如衣食住行及基本醫療服務。她希望德國政府能考慮簡化香港難民申請者的程序，以及容許申請者在等待過程中自由選擇居住地點。

「避風驛」對德國政府的決定表示感激，指德國政府並非首次批出庇護予香港人，前年五月曾批出庇護予黃台仰及李東昇，這次則是反修例運動爆發後，首宗香港年青示威者於德國成功申請政治庇護的案件。「避風驛」亦促請德國政府以及歐盟國家致力完善其難民機制，並考慮制定全面的救生艇政策。

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香港監察高級政策顧問Sam Goodman指，德國政府的決定反映致力於保護人權，又指該女生在難民營的經歷，反映德國需改革難民政策，「在七月時，德國聯同其他歐盟國家同意提出建議，作為國際救生艇政策的一部分，讓香港青年在歐盟國家更容易留下讀書及工作。將近三個月後，我們認為現在是德國政府履行承諾的時候。」

Goodman續指，德國政府透過改革庇護政策，提供特別方案予有機會面臨政治迫害的香港人申請庇護，包括延長工作假期簽證，考慮通過擴大Erasmus Program予香港學生等。