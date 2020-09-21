社區回收中心外表沉悶，環保署在本年度起把資助改為常規化撥款，以合約委聘非牟利機構營運，服務覆蓋範圍遍布全港18區。綜合社區回收中心及環保署說法，22間中心將以簡潔、明亮、型格的形象登場，今年第四季起投入服務，部份回收物設每月最低回收量，並設賞罰機制。

​社區回收中心禮品兌換機採購過程惹爭議 環保署屢改指引後煞停

社區回收中心新形象將登場 遍布全港18區 設賞罰機制增動力

▼目前部分社區回收中心外貌▼

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環保署在2020至21年度起，為原本由環境及自然保育基金資助的社區回收中心提供常規化撥款，以合約委聘非牟利機構營運社區回收中心，數量由17間增至22間，預計新的社區回收中心可於今年第四季投入服務，合約期為28個月。

六機構續辦新社區回收中心

黃大仙社區回收中心由東九龍居民委員會有限公司營運，中心主任何其強表示，署方要求所有中心由招牌至門面均統一，每日服務時間較目前延長一小時至夜晚七時，周日及大部分公眾假期亦如常開放，但新舖裝修問題稍有延遲，新計劃下月先在舊舖試行，料11月再移師至新舖。

何稱，以往用廁紙、米等鼓勵市民回收，但據觀察發現逾七成市民不會換領，部分甚至不會申請成會員，主要希望廢料有回收渠道。他以塑膠回收為例，鼓勵居民分類回收，最高峰時一個月回收15公噸，但新中心沒有要求分類收膠。

至於大埔社區回收中心，亦繼續由環保協進會營運。總幹事邱榮光表示，以往成效不俗，原預計每月回收兩公噸塑膠，但最高峰時曾一個月回收30公噸，目前每月平均亦有約10公噸，相信新中心回收量可達標，期望改變形象、開辦廢物升級再造工作坊等，吸引更多人流。

設賞罰機制 增中心回收誘因

環團綠領行動首次營運社區回收中心，將進駐深水埗區。總幹事何漢威表示，新中心形象有別於街角回收舖，讓人感覺更光鮮及舒服，加上非私人公司營運，期望增加居民對回收信心及動力。此外，他指部分回收物設每月最低回收量，並設賞罰機制，若數量過低，將扣減服務費，若數量超出要求，則按百分比提供獎賞，有助增加中心的回收動力。他認為，中心沒有要求市民把塑膠分類回收，估計是希望增加便利度，但要達至教育用途，認為可以行多一步，鼓勵分類。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，現時中心空間小而不起眼，改善外觀是基本，最好加入廣為人知的標記如大嘥鬼，增加辨識度。他又建議參考坊間智能飲品膠樽收集機做法，讓市民利用八達通領取現金回贈，增加回收便利度及誘因。