社區回收中心將以新面貌遍布全港18區，計劃使用禮品兌換機配合智能電子積分系統，但環保署在報價過程一個月內至少五度更改指引，上周五（18日）更突通知擱置計劃，被批安排混亂。 報價過程中亦牽小風波，皆因環保署建議七間禮品兌換機供應商，其中睿貓國際有限公司（下稱「睿貓國際」）同是署方數據系統承辦商，代理一間設有垃圾分類數據平台的內地公司旗下產品，署方曾要求所有供應商報價前先要取得使用該公司數據系統權限確認信，被批不公平、憂被濫收費。另有社區回收中心負責人希望政府交代處理數據時能否保障個人私隱。 環保署解釋指，供應商需時解決技術及商業困難，故重新考慮在所有社區回收中心設置自助兌換機的時間表；又指該積分系統不會儲存任何個人資料，收集到的數據全屬署方，進行統計分析後，作為評估智能回收系統在本地應用可行性的參考。

社區回收中心禮品兌換機採購過程惹爭議 環保署屢改指引後煞停

社區回收中心新形象將登場 遍布全港18區 設賞罰機制增動力

以往市民要自行把垃圾分類回收。（資料圖片）

環保署在8月底突要求在新的社區回收中心設置禮品兌換機，配合智能會員卡，記錄回收物重量及積分，再連接至環保署的大數據系統，兌換記錄、庫存不足、系統異常或故障報告等資料亦會上傳。署方又向中心負責人提供七間供應商資料，讓他們找至少兩間公司報價。

《香港01》查閱環保署提供的禮品兌換機供應商列表，當中「睿貓國際」（AI CAT International Limited）被列為「現時向環保署提供智能回收系統、智能卡、禮品兌換機和大數據系統的供應商」，則環保署正租用該公司的大數據系統。

據了解，署方本月初要求所有供應商均需取得「睿貓國際」大數據系統使用權限的確認文件，才符合報價條件，惹來部份供應商不滿，質疑會否被收取行政費用，造成不公平競爭。其後，環保署更改報價要求，供應商使用系統的行政費用由署方支付，但仍要自行索取報價。

供應商質疑競爭不公

「睿貓國際」今年6月經政府採購程序，投得智能回收系統測試服務合約，其後系統延伸至社區回收中心的禮品兌換機。由於該公司同是供應商之一，有不願具名的供應商認為，所有供應商均是競爭者，「睿貓國際」卻持有數據平台的門匙，直至上周三（16日）才獲答覆指「大數據平台使用權不需要支付行政費用」。

另一不願具名的供應商在署方要求取得「睿貓國際」確認文件才符合報價資格時，已擔憂被濫收費，存在太多不確定因素下一度放棄報價，也不解署方為何不能主導數據系統使用權限，認為該公司「深入參與計劃，中標機會非常高」。

環境局局長黃錦星去年曾了解「貓先生」的智能紙品回收箱運作。（黃錦星facebook）

報價截止前三日擱置計劃

但是，環保署在上周五凌晨突發電郵通知社區回收中心擱置禮品兌換機試驗計劃，解釋指供應商在機種對接大數據平台或有一定複雜性，解決技術問題需時，或未能配合原定試驗計劃的推行時間，但營辦機構機構仍需在店內預留擺放禮品兌換機的位置，以便將來重啟計劃之用。

有社區回收中心負責人對環保署多次修訂報價指引感混亂，亦希望政府清楚解釋數據將如何使用。面對計劃突擱置，有供應商大感失望，認為能否如期推行視乎溝通與技術能否配合，直言浪費了這段日子開會研究的時間和心血。

「貓先生」開發智能軟件系列產品。（網頁截圖）

「睿貓國際」產品來自內地「貓先生」

根據公司註冊處資料，「睿貓國際」在今年六月才成立，董事分別是余廣滔、曹渭仁及譚德偉，當中余和曹同時是研發環保生物技術公司Bug Bros Biotech Limited的董事。曹渭仁為廉署前首席調查主任，去年以Bug Bros Biotech行政總裁身分接受傳媒訪問時透露，夥拍研發智能垃圾分類產品、設有數據中心的南京貓先生環保科技有限公司（下稱「貓先生」），將智能系統引進香港。

據了解，「睿貓國際」向社區回收中心報價時，提供的禮品兌換機資料印上「貓先生」的公司標記。有業內人士透露，該公司採用的軟硬件來自「貓先生」。記者曾致電曹渭仁，對方承認代理「貓先生」的機器，但不方便透露數據如何處理，着記者向環保署查詢，拒評論署方安排。

積分系統不記名 數據全屬環保署

環保署回覆指，由於禮品兌換機供應商表示由不同供應商提供的智能回收系統在對接上有實際技術及商業困難，需更多時間解決，故重新考慮在所有社區回收中心設置自助兌換機的時間表，但不會影響將不記名積分系統推廣至全港所有綠在區區及社區回收中心應用的便利回收安排。

署方解釋，「睿貓國際」在今年9月中至明年10月中須按合約規定在流動回收車及兩個「綠在區區」測試智能回收箱及禮物兌換機，系統可配合使用不記名積分卡，只會儲存持卡人交回的回收物資料及賺取的積分，不會儲存任何個人資料。

發言人表示，獲得「睿貓國際」同意，開放數據庫予其他的自助禮品兌換機供應商對接，並解釋收集到的數據全屬環保署所有，會對數據進行統計分析，作為評估智能回收系統在本地應用可行性的參考。 發言人又指，數據系統暫時由測試服務承辦商提供，測試期後環保署會著手自行建立數據系統。