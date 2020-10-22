兆基創意書院明年增設初中課程　畢業生蔡思韵：學校助我成為演員

以教育多元化、培養學生藝術設計見稱的香港兆基創意書院，將於2021至2022學年增辦初中及招收中一新生，計劃先開辦兩班，每班不多於28人，而初中學費每年為33,000元。書院指，將於11月舉辦初中入學簡介會，讓有意報讀的學生及其家長了解詳請。

香港兆基創意書院，將於2021至2022學年增辦初中及招收中一新生。（張浩維攝）

由香港當代文化中心策劃和營運的香港兆基創意書院，早於2017年已向教育局提出建議，循序漸進開設小規模初中班級。教育局於2019年接受申請，並於今年通過計劃書，將在現有直資高中的基礎下，於2021至2022學年增辦初中及招收中一新生。

書院的初中課程將設有三個範疇，除了包括教育局規定的初中主要科目「基礎學術知識」外；為讓初中生能銜接現時高中修讀的「創意專業導向課程」，設有「創意藝術基本功」相關科目，提供藝術基礎訓練。此外，該校亦設有「日常生活與實踐」相關科目，提供個人與社會及思辨學習，並特設野外生活等體驗。

香港兆基創意書院，將於2021至2022學年增辦初中及招收中一新生。（張浩維攝）

新學年中四將由6班縮至4班

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠透露，在增辦初中課程後，書院仍會維持500多名學生的規模，新學年中四級將由6班減至4班，同時中一級則會開辦兩班，每班不多於28人。

蔡續指，收生面試將以小組工作坊形式，家長亦需參與其中，以便該校考慮申請學生，是否適合書院的教學理念及文化。有意報讀的學生及其家長，須出席初中入學簡介會，了解書院資訊。簡介會將於今年11月28日下午2時半、12月11日晚上7時舉行。

初中學費每年33,000元

蔡透露，書院將會「大裝修」，如增設家政課室，迎接初中生。至於教職員方面，現時仍在點算人手，統計其他教師能否應付初中科目。但她強調，書院目前有約100名教職員，與學生人數比例相當於一比五。

學費方面，初中每年為33,000元，比高中的27,600元高。但蔡強調，書院設有學費減免計劃，支援經濟有需要，如綜援家庭學生，最高可減免八成學費。

舊生蔡思韵：影響我繼續發展表演

電影《幻愛》女主角蔡思韵是書院畢業生。她讚揚母校教學理念，稱當年上課時可直接稱呼教師的暱稱，師生關係亦師亦友。她又憶述在學時練習現代舞的經歷，指一般傳統學校教導跳舞，或不會講解背後意義，書院的體驗讓她眼界大開。

蔡續指，當年參加校際舞蹈節時，曾以為跳舞就是賣弄技巧，「比賽喎，係咪要排高難度動作？」但教師看到她排舞後便解釋，跳舞是追求一種感受，並非炫耀技術，讓她大感震驚，「呢樣嘢影響到我後尾繼續發展表演，想成為演員。」