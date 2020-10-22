環時職員遇襲案｜付國豪稱遭人脫褲感極羞恥　反諷叫示威者小心

《環球時報》職員付國豪去年8月在機場反修例活動受襲案續審。付今午（22日）供稱，他當時報稱是旅客，並否認是記者，因覺示威者對內地人的攻擊性較大，亦知有不少親內地或來自內地的人被打。他遭受禁錮期間有人曾想脫其褲子，令他感到嚴重受辱，出於無奈及悲傷下說：「即管打我吧」，惟有示威者說類似：「我真係恭喜你啊。」的話，付也回應說叫對方小心，他指其話是想諷刺對方：今日打了人，不代表明天不會被打。

對方說粗口語帶攻擊性感冒犯

控方播出涉案錄影，片中付國豪操英語與在場者對話。付稱，有人夾雜粗口指他是警察，而非記者。付形容該句帶有攻擊性，並感到受冒犯，原因不是被指警察，而是對方所說的粗口穢語。

付國豪稱當日有人欲脫其褲子，令他感到嚴重羞辱。(林樂兒攝)

隱瞞記者身份為免受襲

付又稱當時只稱是旅客，因示威者對內地人的攻擊性較大，據其所知，不少親內地或來自內地的人被打，故他當時想隱瞞內地記者的身份，以免受襲。雖然他一度表示自己是記者，但該句僅屬口誤。付又指，示威者認為他是警方臥底，或者內地派來的假記者。

同事採訪大網有提福建二字

就有人提及「福建幫」，付稱示威者翻看其筆記簿，簿上寫有同事的採訪大綱，當中有「福建」兩字，因早前北角一帶有福建人士捲入一些事件，故部份示威者認為他簿中寫及「福建」是一件大事。對於示威者欲脫其褲子的所為，付形容極為羞恥，他感到嚴重受辱。

諷刺對方不一定明天不會被打

付謂，當時遭受禁錮、無法脫身，有見現場有記者及攝影機，便出言指示威者襲擊他，以表控訴。由於他不能動彈，出於無奈及悲傷，及後再表示「即管打我吧」之意，以作諷刺。惟有示威者卻以「我真係恭喜你呀」的意思回應，付遂著對方小心。他稱該句亦是諷刺說話，叫對方小心是因為「今天打了人，不一定明天不會被打」。

付國豪在機場遇襲的經過(詳看下圖)

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多名男子護送付離開

散庭後，有多名便裝男子與付國豪行入升降機，當中有人用身驅阻擋記者，又貼近升降機門，令記者無法步入升降機。及後有一名曾與該些便裝男子交談的人承認自己是警員。

4名被告依次為賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。首3名被告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，黃逸豪則被控非法集結罪。黃與畢慧芬另各自被控一項非法禁錮罪。

審訊明續。

案件編號：DCCC812/2019