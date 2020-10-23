國泰裁員｜仁安醫院推出免費課程　助被裁人士轉職醫護助理

國泰航空昨天（21日）公布裁減5,300名駐香港員工，一夜失業，令不少人頓感徬徨。仁安醫院宣布，被裁的機艙服務員可以免費修讀該院的醫護助理課程，只需六星期就能畢業，其後有機會獲該院聘用，擔任醫護支援人員工作，起薪點約15000元。

仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑（左）及仁安醫院院長李繼堯（右）。 （鄭翠碧攝）

仁安醫院院長李繼堯醫生表示，航空界從業員正面臨極大的挑戰，而空中服務員與醫護一樣都屬服務性行業，相信仁安醫院護士訓練學校可在這段艱難的日子中略盡綿力，因此推出免費的課程，為有需要的人提供多一條出路。

仁安醫院宣布，被裁的機艙服務員可以免費修讀該院的醫護助理課程，只需六周就能畢業，其後有機會獲該院聘用，擔任醫護支援人員。 （資料圖片）

課程學費3800元 現提供100個免費名額

仁安護校校長袁偉傑稱，是次提供的「醫護支援人員（臨床病人服務）」課程原本學費3800元，每年提供200個學額，今次撥出100個名額予被裁的機艙服務員，冀雪中送炭。學員完成六周課程後將會取得「3A級病人服務助理」資格，受醫院管理局認可，若表現理想，也可獲仁安醫院優先錄用，擔任醫護支援人員，「農曆新年前可以有新工！」他稱，以往八成畢業生都獲仁安取錄，起薪點約達15,000元。

醫護支援人員需輪班，工作內容包括為病人量度體溫、血壓，有需要時需處理病人嘔吐物、大小二便。李繼堯直言，「如果不怕辛苦、厭惡性工序，轉行唔係好困難嘅事。」袁偉傑補充，醫護行業滿足感大，以往亦有機艙服務員轉行醫護，有志繼續發展事業的學員，也有晉升階梯及途徑，可繼續修讀課程成為登記護士及註冊護士。

▼國泰裁員▼

袁偉傑指出，該課程包括理論、課堂實習，亦會安排學員作臨床體驗，由即日起至明年三月可以報讀，每班名額40人，院校會視乎申請者在面試時的對答、投入醫護行業的理念作取錄準則。由於11月的名額即將爆滿，料申請者最快可於12月上課。