港大高層突變動　消息：兩清華學者獲薦副校長　一人現為學系黨委

香港大學管理層再有人事變動，《香港01》獲悉，港大將聘請兩位來自北京清華大學的內地學者加入港大管治團隊，其中清華大學工業工程系主任申作軍，將會擔任港大副校長（研究）；清華地球系統科學系主任宮鵬，將會接任港大副校長（學術發展）。 消息指，倘下周二港大校委會通過任命，兩人最快會於明年1月履新，任期為5年。根據清華大學相關學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時身兼該學系「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分。一旦獲成功任命，料首次有具中共黨員身分人士，擔任港大管理層。

港大校長張翔自2018年7月中上任，任內約兩年間，七個副校長職位中，已先後有四名副校長級人員辭職，目前有三個副校職位由校內教授暫任，一個職位懸空。

申作軍現為學系黨委委員

《香港01》獲悉，港大將聘請兩名任教清華大學的內地學者加入管理層。其中清華大學工業工程系主任申作軍，將獲聘擔任港大副校長（研究）；清華大學地球系統科學系主任宮鵬，則有機會接任港大副校長（學術發展）。根據清華大學相關學系網頁資料，有關「黨政機構」的成員名單中，申作軍既為該學系的系主任，亦身兼「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分。

港大副校長（研究）一職原先由在新加坡國立大學執教約30年、本港出生學者賀子森出任，不過，他任職約四年後，去年中突然以「個人原因」向校方請辭，提早大半年離開港大，當時據悉他另覓新工作，重返新加坡專注研究工作。

宮鵬料將主管港大校內學術相關人事政策

至於宮鵬將出任的港大副校長（學術發展）一職，翻查資料，現時港大管理層架構中並無此職銜。有消息人士估計，該副校職位並非新設職位，管理範疇相信與現時「副校長（學術人力資源）」的職位相似，意味宮鵬有機會負責主管大學內，各項與學術有關的人力資源政策和程序。

而港大副校長（學術人力資源）一職，曾於5年前爆出遴選風波。港大校委會當時以「等埋首副」為由，拖延前法律學院院長陳文敏出任該副校長職位的任命，最終質疑陳學歷不足，及無「博士學位」等理由，否決其任命，重新展開物色人選工作。該職位由時任心理學系講座教授的區潔芳接手暫任，惟其任期將於今年底屆滿。

消息指，港大校委會下周二將召開會議，倘通過任命，兩人最快將會於2021年1月上任，任期為5年。