香港槍會污染災難｜山坡逾十萬鉛粒未清理　環團促政府按地契追究

香港槍會去年被揭射擊活動釀成環境災難，鉛粒、飛靶、彈塞遍佈山頭，甚至蔓延至附近通往城門水塘的引水道，情況持續至今年8月。環保團體綠惜地球於今年10月重訪槍會後山，發現槍會曾派員清理距離最近「膠塞山」的大部分膠塞，堆出超過80袋約40公升的黑色垃圾袋。 然而綠惜地球批評，槍會後山伸延至引水道約200米範圍的泥土內，仍見有數以十萬計的鉛粒；而引水道內亦有大量飛靶碎片。另外，槍會範圍的邊界已加建鐵絲網，槍會聲稱是為防止遊人進入，惟綠惜地球質疑，鐵絲網內亦有不少射擊活動廢物，「抑或係將射擊垃圾掃埋喺『枱底』，唔畀人再跟進同清理？」 綠惜地球促地政總署與環保署必須主動協調，要求槍會制訂預防及定期清理的措施，否則應按地契予以處罰。至於政府在引水道附近進行的清理工作，則應向污染者追討，而非用公帑為其「埋單」。 地政總署回覆查詢時表示，一直有就環境問題與相關部門溝通；環保署則指，地政處已就相關地契的要求及香港槍會現正進行的清理射擊殘餘物等事宜作出回應；至於水務署則回應指，正尋求法律意見，以進行更嚴謹的搜證工作，如有證據證明有人違反《水務設施條例》會向相關人士採取法律行動。

▼香港槍會後山今年8月情況▼

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綠惜地球於本月22日及23日，重返槍會附近疑受射擊活動污染的山坡。環團發現，最接近槍會位置的「膠塞山」，近期有逾10名工人，清除雜草及大部分膠塞。「膠塞山」由原本不見土地、只見膠塞，幾乎可淹沒鞋子的惡劣情況，變回可重見泥土。附近亦有超過80袋，每個容量約40公升，已裝棄置物的黑色垃圾袋堆積。

然而由槍會附近山坡，伸延至引水道的200米範圍內，仍見到逾10萬粒鉛粒，而引水道內亦有飛靶碎片。根據槍會代表早前出席區議會的會議時指，相關清潔行動由10月9日開始，料需時2至3個月。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝指，早前該團體曾化驗泥土樣本，發現重金屬含量嚴重超標。因此他認為地政總署與環保署必須主動協調，界定污染範圍及程度，同時要求槍會制訂預防及定期清理的措施，否則部門應按地契予以處罰，「唔由源頭杜絕、仍然有鉛粒落地嘅話，重金屬都可以入到泥土，唔係掃走咗就眼不見為淨」。

另外，綠惜地球亦發現在香港槍會範圍的邊界中，被加裝約30米長的鐵絲網，而工程仍在進行中，未知覆蓋範圍有多大。槍會代表早前出席區議會時指，設立鐵絲網是為防止遊人進入，但楊日輝質疑，鐵絲網範圍內仍見射擊活動廢物，「雖然唔係重災區，但工程係咪想阻止人再跟進？」

楊又表示，發現引水道範圍內，亦有除草及清理射擊廢物的工作。據他了解，相關清理工作則由水務署負責。他促請相關部門，應將清理工作將記錄在案，並向污染者追討清潔費用，而非用公帑為其「埋單」。

區議員促環保署主動監督除污情況

荃灣區議會環境、衞生及氣候變化委員會主席譚凱邦指，由於槍會南邊是山谷及泥地，射擊活動的廢物，容易飄散至遠距離地方，亦難以清理。他認為，槍會的射擊活動，應永久停止朝向南面進行，建議改向西面射擊。而環保署亦應主動監督除污情況，在除污前後進行土壤的重金屬含量檢測，確保槍會徹底除污。

荃灣區議員趙恩來則批評，槍會一直未有承認責任，反叫環團及議員「證明啲射擊廢物屬於佢哋」。他又質疑，由於射擊廢物處理受條例監管，不可隨便棄置到堆填區，故要求香港槍會交代完整的清理計劃，「唔係做咗就當做好」。

地政：一直就環境問題與相關部門溝通 環保署：地政處已就情況作回應

地政總署回覆指，荃灣葵青地政處一直就環境問題與相關部門溝通，以及去信提醒香港槍會需妥善清理其射擊殘餘物；又指香港槍會於本年9月初回覆，指已暫停於用地內進行射擊活動，並已展開清理射擊殘餘物及加建圍欄， 以防止其射擊殘餘物流出槍會範圍。鑑於有關土地契約條款內容牽涉其他部門的範疇，地政處需依據相關部門的搜證及專業判斷，以判斷是否出現違反地契條款的情況，當中包括透過文書或會議形式向相關部門查詢及交換意見。如證實有違反地契條款的情況，地政處會採取執行契約條款行動。

環保署則指，據了解地政處已就相關地契的要求及香港槍會現正進行的清理射擊殘餘物等事宜作出回應。當局會繼續與地政處就地契跟進工作保持溝通，如有需要，環保署會提供有關土壤取樣及檢測的技術意見。

水務署則回應表示，正尋求法律意見，並汲取以往的檢控經驗，檢視相關工作安排，以進行更嚴謹的搜證工作，如有證據證明有人違反《水務設施條例》導致或可能導致水務設施的水被污染，當局會向相關人士採取法律行動，包括提出檢控及追收有關費用。而當局在最近的跟進工作中，得悉香港槍會已暫時停止飛靶射擊活動，及已安排承辦商清理該會附近範圍的射擊殘餘物並會加設圍網，水務署會繼續跟進相關情況。