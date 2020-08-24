讓子彈飛｜鉛粒飛靶遍山野　槍會技術性脫罪　否認與射擊廢物有關

香港槍會去年被揭射擊活動釀成環境災難，鉛粒、飛靶、彈塞污染範圍，由會址以南的山坡、引水道蔓延至7公里外的城門水塘淺灘。槍會被票控一項放置物質於水務設施內罪名，最終因水務署搜證問題而「技術性脫罪」。 記者早前與環保團體重返槍會後山，走入接近槍會和郊野公園邊界，同樣發現漫山遍野的橙色飛靶，連接槍會及後山的排水渠及附近亦現飛靶碎片及塑膠彈塞；細看泥地上的凹陷處，仍積聚大量鉛粒。綠惜地球環境倡議總監朱漢強形容眼前景象如同「鉛山」、「靶碎嶺」，質問「你有玩槍自由，但沒有破壞環境的自由，有責任預防及清理」，又斥地政總署長期沒有定期監督及巡查。 香港槍會回覆《香港01》僅指按政府限聚要求，7月17日起已停止所有射擊活動，否認有關射擊廢物來自槍會。

系列報道

讓子彈飛｜鉛粒飛靶漫山遍野 槍會技術性脫罪 否認與射擊廢物有關

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▼香港槍會污染問題持續▼

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槍會被控 因蒐證問題技術性脫罪

去年香港槍會被揭飛靶射擊活動後，子彈鉛珠散落小山坡、飛靶碎片跌入引水道，塑膠彈塞更沿引水道落入城門水塘，碎化成微膠粒，污染食水。香港槍會被票控一項放置物質於水務設施內罪名，但因水務署蒐證問題，法庭裁定罪名不成立。

裁判官形容只是「技術性脫罪」，相信再蒐證時，槍會入罪機會很大。

環團首次在山坡發現完整飛靶。（黃舒慧攝）

射擊廢物長年未清 鉛粒陷入泥土

綠惜地球早前重返香港槍會與大欖郊野公園重疊範圍（則緩衝區）的山坡，走入再接近界線位置，發現橙色的飛靶碎片隨處可見，部分已陷入泥土，約15分鐘已執到20塊完整飛靶，加上顏色深淺不一，估計在不同時期落入山坡，長年沒有人清理，朱漢強無奈說「遠看還以為是鮮橙色的花圃」。

記者上周隨綠惜地球視察，引水道旁加設圍板，但水中及山路旁仍見橙色碎片蹤影；沿路走上山坡，灰色鉛珠遍地可尋，隨手一執，逾百粒鉛粒與泥沙混雜，乍眼看以為是普通砂石，惟這些有害重金屬對生態和食水安全均構成威脅，也有機會被動物誤食。一年過去，污染問題並沒改善。

質疑地政總署無巡查執法

「你有玩槍自由，但沒有破壞環境的自由，有責任預防及清理」，朱漢強質疑地政總署長年沒有定期監督及巡查，才放任槍會。他認為，這些射擊廢物猶如「老鼠屎」，對食水未必構成即時影響，但「明知有問題，是否應預防，而非在後面執手尾？」，水務署亦不應用公帑為製造污染者「擦屁股」。

去年報道：

【讓子彈飛】槍會比賽令膠粒、鉛粒污染城門水塘 行山客中頭獎

【讓子彈飛】槍會子彈每發含百粒鉛珠 不妥善處理污染土壤、水質

朱漢強發現，香港槍會附近的山坡仍有大量飛靶碎片，批評「你有玩槍自由，但沒有破壞環境的自由」。（黃舒慧攝）

九號風球後污染嚴重十倍 更現「膠塞山」

熱帶氣旋「海高斯」上周襲港，為本港帶來今年首個9號波。颱風過後，綠惜地球上周五（21日）再重返山坡，發現引水道的飛靶碎片較風災前多約10倍。朱漢強發現，槍會「後門」（即近槍會同郊野公園邊界）的下坡位有一排水渠，連接槍會內的水渠，渠內亦見有鉛粒和飛靶碎片，即使有圍網亦無法阻止落入水中。在被飛靶碎片覆蓋的地面挖約半呎深，始見泥土。

他更在山坡發現海量霰彈槍的子彈膠塞，數量較去年在城門水塘淺灘發現的更多，形成「膠塞山」，一腳踩下，鞋子幾乎被彈塞淹沒，料已積聚多年。

水務署：倘證違例會提控及追收費用

水務署回覆指，曾要求香港槍會採取適當措施防止射擊殘餘物落入引水道和集水區，亦曾嘗試於部分引水道邊緣加設擋板，防止有關殘餘物被沖進引水道，但成效未如理想。發言人指出，定期巡查仍不時發現有射擊殘餘物，除安排承辦商清除外，亦正尋求法律意見，並汲取上次檢控經驗，進行更嚴謹的搜證工作。如有證據證明有人違反《水務設施條例》，引致水務設施的水被污染，會向相關人士採取法律行動，包括提出檢控及追收有關費用。若被定罪，可被處第5級罰款（即最高為5萬港元）及監禁2年。

槍會今年兩度提交清潔射擊殘餘物相片 惟未交待詳情

至於射擊殘餘物管理，漁護署回覆指出，香港槍會今年上旬曾表示將每月視察重疊範圍內射擊物累積情況，會因應需要和實際情況採取適當跟進行動，署方已強烈建議槍會定期向相關部門提交重疊範圍的視察和清潔紀錄，並建議至少每季進行一次全面清理，以免殘餘物不斷累積。

漁護署在今年6月和8月收到槍會提交清潔射擊殘餘物的相片，但未有交代清潔詳情，署方在最近的定期巡視中，仍發現重疊範圍有射擊殘餘物，已多番提醒槍會應就完成的清潔行動交代詳情，例如日期、覆蓋範圍、垃圾收量或重量等，正與該會跟進清理射擊殘餘物安排，但至今未收到回應。

警務處亦表示，如發現該射擊會沒有遵從由警方發出的牌照所訂的條件，即持牌人須妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分，或其經營情況違反《火器及彈藥條例》，警方會採取適當的行動。

香港槍會拒承認製造射擊廢物

雖然水務署及漁護署的定期巡查，以及環團和記者視察期間均有發現射擊殘餘物，但香港槍會則回覆指，按政府限聚要求，7月17日起已停止所有射擊活動，否認有關射擊廢物來自槍會，亦沒有回應有否制定清理及預防方案。