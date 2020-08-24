讓子彈飛｜槍會享千元地租　涉違地契沒清理廢料　團體倡收回土地

香港槍會根據《私人遊樂場地契約》獲以1,000元象徵式地價批出約6.49公頃土地，有如此特惠條款，但普羅市民未必受惠，因單是入會費已至少10萬元。漁護署曾倡減佔用郊野公園範圍，但遭警方反對。 本土研究社成員陳劍青指出，地契條款列明槍會應避免污染該地段或毗鄰地段的水源，否則須自費清理。按目前射擊廢料覆蓋面及數量，他認為槍會明顯沒有盡租客應有責任，新一份契約至2027年6月屆滿，地政總署有權動用最高級別懲罰，收回土地。 地政總署沒有回應有否加強巡查及槍會是否違反地契，僅重複去年答覆指「如證實有違反地契條款的情況，荃灣葵青地政處會採取適當的執行契約條款行動」。

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系列報道

讓子彈飛｜鉛粒飛靶漫山遍野 槍會技術性脫罪 環團斥監管不力

讓子彈飛｜槍會1000元地租 地契指需清理污染物 團體倡收回土地

香港槍會附近的山坡，滿佈飛靶碎片、鉛粒、子彈膠塞，造成污染。（黃舒慧攝）

根據香港槍會地段地契條款，列明承批人應避免製造廢物影響公共小巷、道路，或排入道路暗渠、前灘或海床、污水渠、雨水渠、排水渠、明渠、集水區或其他政府物業，否則須自費清理該等廢物，並為對「政府物業」造成的任何損壞作出彌補。此外，政府可按承批人的要求清除有關廢物，但承批人需支付相關費用。

陳劍青指出，地契要求香港槍會不要污染附近集水區及政府物業，希望其盡良心保護環境，但按目前廢料覆蓋面及數量，明顯沒有盡租客應有責任，質疑入會費亦介乎10萬至30萬元，豈會沒有財力清理。香港槍會早在1961年獲批《私人遊樂場土地契約》，約一半土地位於其後成立的郊野公園範圍，他認為槍會獲特權式批地多年，卻漠視附近環境，地政總署有權動用最高級別懲罰，收回土地。

陳劍青表示，按目前廢料覆蓋面及數量，香港槍會明顯沒有盡租客應有責任。（黃舒慧攝）

去年報道：

【讓子彈飛】槍會比賽令膠粒、鉛粒污染城門水塘 行山客中頭獎

【讓子彈飛】槍會子彈每發含百粒鉛珠 不妥善處理污染土壤、水質

地政總署重複去年答覆 沒回應有否加強巡查

地政總署回覆指，根據地契，槍會可在批地範圍內進行射擊活動，但必須符合相關法例要求及土地契約條款。署方稱荃灣葵青地政處一直就傳媒關注的環境問題與相關部門溝通，並曾去信提醒槍會需妥善清理其運作殘餘物，如證實有違反地契條款情況，會採取適當的執行契約條款行動。但署方沒有回應有否加強巡查、槍會有否違反地契等問題。

漁護署曾倡減佔用郊野公園範圍 警方反對

翻查2013年審計報告，漁護署曾建議修訂有關地段界線，把佔用郊野公園的範圍盡量減至最小，及提議在契約加入特別條件，對在該郊野公園範圍內的發展和其他活動施加限制。但警務處指考慮到最新有關安全的發牌規定，修訂地段界線做法不恰當，最終維持現有契約用地界線不變。

楊日輝表示，射擊活動常用的鉛彈，近年惹起多番環保爭議。（黃舒慧攝）

美國槍會「鉛災」致逾半鴨子急性鉛中毒

射擊活動近年在外國亦引起環保爭議。綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝舉例說，美國東北部康乃狄克州營運近70年的老牌槍會The Remington Gun Club，被指釋放500萬磅的鉛到鄰近水域，還有1,100萬磅的有害碎片，導致逾半鴨子覓食時吸入導致急性鉛中毒，蠔和青口的含鉛水平亦較正常高出十倍，最後漁民勝訴，槍會在1986年關閉。

他指出，美國國家環境保護局制定針對戶外射擊活動指引，要求槍會減少使用含鉛子彈、制定預防措施防止子彈跌入自然環境、清理及回收子彈及碎片，以及定期評估管理成效，亦要求槍會承擔清理費用，港府應作參考及加強監督。

被問及射擊廢料處理方法，環保署回覆指霰彈槍子彈及其使用均受警務處根據《火器及彈藥條例》所規管，射擊會持牌人及場地管理人士須按照相關規定妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分。