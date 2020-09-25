槍會污染災難｜環團驗泥土證含重金屬如「鉛礦」　鉛含超標274倍

早前環保團體綠惜地球發現，香港槍會附近山坡有至少數十萬計鉛粒、膠塞及飛靶碎片等射擊垃圾。綠惜地球抽取10個泥土樣本進行化驗，發現全部樣本均含有重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻，其中有害的重金屬鉛最高超出環保署標準274倍；砷最高超標101倍。 綠惜地球批評地政總署不負責任，亦長期欠缺監管，形容槍會附近山坡有如「鉛礦」。團體又促請地政總署全面調查及界定受重金屬污染的範圍，並要求污染者承擔徹底清理及預防的責任。

綠惜地球抽取10個泥土樣本進行化驗，發現全部樣本均含有重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻，其中有害的重金屬鉛最高超出環保署標準274倍。（黃金棋攝）

綠惜地球與前中文大學生命科學學院副教授陳竟明，在今年8月14日前往槍會附近山坡，抽取共10個泥土樣本，其中八個位於香港槍會及大欖郊野公園範圍，其餘兩個位於城門引水道旁泥土作對照樣本，並委託政府認可的化驗所進行化驗。

槍會附近山坡八個樣本全含有害重金屬



化驗結果發現，所有在槍會附近山坡的八個樣本中，全含有害重金屬鉛、砷及銻，當中鉛的濃度介乎每千克5,600 至 70,000毫克，最高超標274倍；砷的濃度介乎每千克11至2,220毫克，最高超標101倍；而銻的濃度介乎每千克94至12,500毫克，最高超標429倍。研究又指，兩個在城門引水道旁抽取的對照樣本均距離槍會山坡200 米外，其含有的鉛、砷及銻，分別低於及稍高於標準，引證泥土污染源自槍會附近山坡的鉛粒。

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綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝譴責負責批地的地政總署不負責任，形容槍會附近山坡有如「鉛礦」，有害的重金屬鉛粒較集中的位置，每一平方英尺，就有逾2萬5千粒，反映部門長年缺乏監管。楊日輝稱，即使區議會在9月初一致通過「打擊槍會污染環境行為」的臨時動議，地政總署態度仍懶散消極，會上聲稱只待其他部門搜證完才考慮執法，變相縱容持續的污染行為。

陳竟明則以「極度污染」形容情況嚴峻，認為化驗結果反映泥土表面已全面受污染，而且程度遠超預期，比本港電子垃圾拆解場更嚴重。他估計這些鉛粒在長年「無皇管」情況下，釋出重金屬，並滲透至泥土中，並要求地政總署及環保署須向公眾交代及全面界定受污染的範圍及程度。