國泰裁員港龍停運　香港航空產業卻不能萎縮

國泰航空集團於周三（21日）宣布未來數周裁減約5,300名駐港員工，旗下的國泰港龍航空同日停止營運。龍頭本地航空公司裁員、停運，不僅是商業決定，亦打擊香港持續成為國際航空樞紐的地位。政府要設法在疫後振興航空業，由保留航線、協調班次等多方面著手。

自從宣布不申請政府第二輪「保就業」計劃後，坊間已估計國泰航空裁員，公司於周三正式公告。5,000多名員工失去飯碗，背後影響5,000多個家庭的生計。如計及海外部門及已刪減的職位，裁員人數更達8,500人，影響固然深遠。在行業層面，公司結束旗下主要來往內地的國泰港龍航空，亦標誌着一家35年老字號的劃上句號，不無唏噓。

國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，被指是為裁員鋪路。（袁澍攝）

港龍掌內地及短途多條航線

香港是國際航空樞紐，在疫症之前，每天有大量直航和轉機旅客來往內地和香港，香港和海外。在2019年，本地機場旅客7,154萬人次，由國泰及國泰港龍載了近半，重要性無容置疑。港龍手握來往內地北京、上海、南京等多條主要航線，亦有不少來往台灣、日韓、印度和東南亞國家的航線。

接下來的問題是，港龍手握的航線何去何從。國泰稱打算尋求監管機構批准，保留港龍大部分航線。首先，政府站在香港利益立場，有足夠的航線，才能在疫後復甦時，吸引境內外旅客挑選香港作為落腳點，因此香港航線應盡量保留。港龍是國泰子公司，而國泰現在仍是本地龍頭航空公司，飛機維修，餐飲，員工培訓配套最齊備，最有實力承擔港龍航線。但同時間，政府應歡迎其他航空公司進場，開拓新航點，以及透過公司間競爭，改善服務。

話雖如此，航線安排需要另一方民航當局同意，而內地是港龍的主要航點，國家民航局的取態變得重要。其實國泰與港龍合併的消息早已傳出，惟《路透社》曾引述消息人士指，國家民航局認為國泰接手港龍航線後等同擴張機隊，而因為香港修例風波，局方曾向國泰發「缺失評分」，事件令監管當局可以拒絕國泰加開航點和擴張機隊12個月，重組計劃有機會在本年底前未可開展。消息未獲持分者屬實，但可以肯定北京對港龍內地的航線有相當決定權。港府宜就此居中協調，早日落實航線落在誰家。

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貨運業可成增長點

在穩住國泰局面的同時，港府亦要與粵澳四大機場協調航點和班次，開拓更多航點，既促進競爭又要維持合作，建立大灣區機場群。

社會集中討論客運航空，但香港一直也是貨運航空樞紐。以貨物量計，香港今年的貨物輪送量不及2018年，但今年首九個月貨運飛機起降架次已經超越2018及2019年，足證機場的航運地位。不論是國泰、機管局和港府均要把握時機推動貨物空運，進一步吸引貨機來港，例如減輕停泊費，放寬飛機停泊時間限制，方便長途機機組人員休息，助航空公司支撐業務。

誠如財政司司長陳茂波表示，國泰存亡問題若不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，更不利本港整體利益。保住航權，轉型發展，才可增強本地航空業的競爭能力。