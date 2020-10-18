習近平促港深融合　盧偉國：兩地優勢互補　黃俊瑯指港強於融資

國家主席習近平上周三（14日）出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，發表重要講話，提到要促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進，並要抓著粵港澳大灣區的重要機遇亦要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。 經民聯主席、立法會議員盧偉國今天（18日）出席港台節目《城市論壇》時表示，香港因「一國兩制」擁有多方面的經濟和法制優勢，並與國際接軌，認為「融合發展」是指香港利用自身優勢與大灣區互惠互利。 前海深港青年夢工場項目創辦人黃俊瑯認為，大灣區擁有市場優勢，香港的強項是資本融資國際化融資能力，認為融合是互補深圳和香港的價值，並非互相削弱競爭力，不過他指在內地創業仍有很多問題要處理，例如香港企業註冊時不被視為內資，但又不是外資，只被視為境外企業，領取不少牌照時有困難。

黃俊瑯指在內地創業仍有很多問題要處理，例如香港企業註冊時不被視為內資，但又不是外資，只是境外企業，領取不少牌照時有困難。（張浩維攝／資料圖片）

王百羽批港府官僚礙創科發展

本土派元朗區議員、資訊科技界選委王百羽認為，12港人事件等政治事件，令香港年青人不會有信心返去內地就業、創業，又認為香港言論自由被削弱，香港年青人要走出去也不是回大灣區，而是移民美國、台灣。王百羽以科研發展為例，指應解決香港自身的問題，例如政府官僚作風，有些創科構想被官僚政府以數十年也沒有修改過的法律條文而扼殺。

對於王百羽指12港人「被拐帶」，盧偉國反駁指與事實不符，指12港人是「棄保潛逃」。盧偉國隨後指，很多內地創科企業也是由香港人開設，例如領導全球的無人機企業、順豐速運、互聯網銀行微眾銀行，認為不應只以政治角度醜化和短化大灣區發展。他又認為，香港在「一國兩制」擁有多方面的經濟和法制優勢，並與國際接軌，認為「融合發展」是指香港利用自身優勢與大灣區互惠互利。

王百羽認為，12港人事件等政治事件，令香港年青人不會有信心返去內地就業、創業。（張浩維攝／資料圖片）

指首批回大灣區發展港青已有成果

黃俊瑯則認為，大灣區擁有市場優勢，香港的強項是資本融資國際化融資能力，認為融合是互補深圳和香港的價值，並非互相削弱競爭力，不過他指在內地創業仍有很多問題要處理，例如香港企業註冊時不被視為內資，但又不是外資，只是境外企業，領取不少牌照時有困難。

黃俊瑯又指，第一批到大灣區發展的年青人，已分享到經濟成果，賺到首批經濟利益，不過對於年青人而言，大灣區發展仍屬概念性，很多年輕人在大灣區沒有長期活動和工作。

財經評論員羅家聰認為，香港、深圳不可能融合得到，指港、深過去幾年互相競爭，當深圳發展科研時，香港又說要發展高科技，當香港的強項在於金融時，深圳又大搞金融，形容大家的合作成份不高，只是在爭生意。他認為，經過去年社會事件，大灣區已較難吸引香港年青人。