羅致光：研大灣區香港長者社區照顧服務　深圳最多港人生活或先行

勞工及福利局局長羅致光今日（25日）在網誌中表示，現時已有不少香港居民在大灣區經常生活，當局需要探討現時近9萬名65歲或以上經常居於灣區的香港永久居民，如何在日後有長遠照顧需要時，可以留在他們已適應的社區接受服務。他指，深圳是灣區內最多香港人經常生活的城巿，或許當局可以先從深圳開始。

羅致光指，現時已有不少香港居民在灣區經常生活，他們如何可以選擇「在粵」退休生活，及到「高高齡」時接受長期照顧服務而無須回港接受服務，是當局需要探討的工作。（資料圖片／盧翊銘攝）

羅致光在網誌中表示，八、九十年代回鄉養老的重點是「回鄉」，香港未來的長者，保持「鄉下」關係的人會愈來愈少，他說：「就如我這個土生土長的香港『長者』，過往回鄉只有一次，和『鄉下』的關係已十分薄弱。」

2019年年中有8.9萬65歲以上本港永久居民於廣東省生活

羅致光指，由於粵港澳大灣區的發展，特別是交通愈來愈方便和快捷，一小時內已可到達灣區的不同地方，他稱：「由香港巿中心到廣州，時間上和由港島香港仔到元朗差不多。」至於未來有多少香港人會在退休時，選擇在其它灣區城巿生活，羅致光直言仍是未知之數，但現時已有不少香港居民在灣區經常生活，他們如何可以選擇「在粵」退休生活，及到「高高齡」時接受長期照顧服務而無須回港接受服務，是當局需要探討的工作。

本港統計處根據入境處資料，估計於2019年年中，約有53.8萬名香港永久居民經常在廣東省生活，當中約8.9萬人為65歲或以上。在中國內地通常居住或長期逗留的香港永久居民，83.8%居於廣東省。

應考慮如何建立條件讓考慮「回粵」養老居民有選擇

羅致光認為，現時近9萬名65歲或以上經常居於灣區的香港永久居民，如何在日後有長遠照顧需要時，可以留在他們已適應的社區接受服務。他續指，深圳是灣區內最多香港人經常生活的城巿，或許當局可以先從深圳開始。他指深圳有由香港大學管理的醫院，當局亦由2014年起透過買位計劃，香港復康會在深圳鹽田營辦的頤康院，為有長期照顧需要的香港長者提供服務，現時共有145名香港長者入住。

羅致光說，除了考慮現時已「在粵」的港人如何在日後有長遠照顧需要時「留粵」生活外，亦應考慮如何建立條件，讓會考慮「回粵」養老的香港永久居民有一個真正的選擇。