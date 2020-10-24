國泰指簽新約員工已「夠數」工會批恐嚇　羅致光：政府管不到

國泰日前公布裁減8,500個職位，包括2,000名國泰空中服務員，未有被解僱的員工獲發新合約，條款包括減薪和減少福利，不簽就當離職。空中服務員工會曾指是不平等條約，工會昨天（23日）和管理層會面五個小時，未達成共識。 國泰向員工發內部通知，指員工若不在下月4日前簽署新合約，公司將進行終止聘用程序，又提到已簽新約員工足以應付航班至明年。工會主席王思敏批評公司是恐嚇員工，對於公司在未開會時已表明不可更改新合約條款，表示失望。

國泰向未被解僱的員工發出新合約，條款包括減薪和減少福利，不簽就當離職。空中服務員工會昨天和管理層會面五個小時。

國泰昨天在會面開始前向員工發內部通知，指公司沒有能力更改合約條款，員工不在下月4日前簽署新合約的話，公司將進行終止聘用程序。空中服務員工會主席王思敏在會後見傳媒，表示失望，「我哋都未入間房，原來無得傾」，當場表示「做法唔應該係咁」。

內部通知提到，已簽新約員工足以應付航班至明年。工會主席王思敏批評，作為員工感覺公司是恐嚇員工，「要大家早啲簽」。國泰鼓勵員工考慮到環球經濟環境，尤其是航空業，希望員工在限期前簽新合約，7天內簽約會有額外金錢援助。

工會主席王思敏批評國泰向員工發內部通知是恐嚇員工，對於公司在未開會時已表明不可更改新合約條款，表示失望。（資料圖片／張浩維攝）

工會主席王思敏表示，會議上已和公司反映，要求新合約只屬短期，延後簽約限期讓員工考慮，認為14天的時間太短，有很多問題尚未解決，以及將過渡性金錢援助給予所有新約員工等。

勞工及福利局局長羅致光今天（24日）在港台節目《星期六問責》表示，航空業恢復情況屬未知之數，營運者有不同估計，會考慮長遠公司運作，國泰裁員是商業決定。他說，「以勞福局角度來講，我們都係諗點樣盡量幫到呢班受影響嘅人，希望營運上有多啲方法、靈活性，既能保住企業，同時充分照顧員工權益」，他呼籲勞資雙方要有商有量，如果僱主要取消原有合約，更改為新合約，理論上法例是規管不到，政府可以做的是確保資方根據相關安排，向受影響員工提出補償。羅致光指，勞工處接獲約百多宗裁員的查詢，大部分和權益有關，亦有少數關於求職的個案。