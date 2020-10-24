強調無煞停2元乘車優惠　羅致光：未有具體時間表　

撰文：翟睿敏
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特首林鄭月娥年初提出推行60至64歲2元乘車優惠計劃，惟近日有報道指，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政府有意煞停有關計劃。
勞工及福利事務局局長羅致光今早（24日）出席電台節目解話，指局方的顧問研究報告已大致完成，並於周一向行會簡介，過程中有消息洩漏，於是有議員作出強烈反應；惟他澄清，政府從未發表過任何聲明，強調沒有剎停計劃，有關工作仍在進行甚至加快。
羅致光又表示，現時的景況與年初天壤之別，政府未有預計需要動用3000億元應對疫情，財務狀況是一個重要考慮，計劃的經濟效益屬次要；當局仍以下財政年度推出為目標，但未能落實具體時間表。
羅致光今早分別接受商台及港台節目訪問，提到當局的研究工作中，特別關注到濫用長者八達通的問題，笑言鼓勵非年長人士出行非政策目標。政府初步傾向以個人八達通減少濫用情況，惟發放需時長，局方擬採取階段性取替的方式，先讓59萬名60至64歲長者申請。政府年初公布政策時，預料計劃涉及約17億元的額外開支，羅致光表示是根據初步報告作出的中間數，預算會「預鬆點」，認為實際上會超過17億元，但暫時不便透露具體數字。
另外，除了要處理長者數量不斷增加等可持續性問題，羅致光又提到部分運輸公司為長者提供半價優惠，變相令其他乘客補貼，在福利政策的層面上，須審視該筆開支是否應由政府負擔。