強調無煞停2元乘車優惠　羅致光：未有具體時間表　

特首林鄭月娥年初提出推行60至64歲2元乘車優惠計劃，惟近日有報道指，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政府有意煞停有關計劃。

勞工及福利事務局局長羅致光今早（24日）出席電台節目解話，指局方的顧問研究報告已大致完成，並於周一向行會簡介，過程中有消息洩漏，於是有議員作出強烈反應；惟他澄清，政府從未發表過任何聲明，強調沒有剎停計劃，有關工作仍在進行甚至加快。

羅致光又表示，現時的景況與年初天壤之別，政府未有預計需要動用3000億元應對疫情，財務狀況是一個重要考慮，計劃的經濟效益屬次要；當局仍以下財政年度推出為目標，但未能落實具體時間表。