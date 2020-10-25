陳茂波指大規模強制病毒檢測　屬「必不可少」防疫工具助重啟經濟

本地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，連日仍有源頭未明個案，財政司司長陳茂波今日（25日）提到，本港經濟已連續四個季度陷入萎縮，雖然商口出品及私人消費正逐步改善，惟失茶率及就業不足率攀升，反映在社會暴力衝擊及疫情重創下的嚴峻境況。 要經濟重啟曙光，他認為若能恢復與內地的往來就可大幅回復生氣，但關鍵之處是需控制好本地疫情，令兩地人民安心，而針對不同範圍及目標群體的強制檢測，以至大規模強制檢測是「必不可少」，可為恢復經濟活動、為緩減打工仔及企業經濟壓力創造條件。

陳茂波指大規模強制病毒檢測屬「必不可少」防疫工具。（資料圖片／李澤彤攝）

料九月份出口數字呈可觀改善

陳茂波撰寫網誌時指出，本港經濟部份數據有所改善，如本港商品出口的跌幅已由五月份的7.4%收窄到八月份的2.3%，預計即將公布的九月份出口數字會呈可觀改善。私人消費已連跌四個季度，跌幅由去年下半年約3%，擴大到今年第二季的14.2%，但隨社交距離放寬，市民的消費表現正逐步改善。他指經濟已連續四個季度陷入萎縮，但若疫情持續受控，經濟收縮的壓力可望略為紓緩。

但他同時提到，本港七至九月份失業率上到6.4%的十六年來高位，同期就業不足率由1.2%升至3.8%。受疫情直接衝擊的零售、住宿及膳食服務業等消費及旅遊相關的行業，失業率更彈升0.8個百分點到11.7%。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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陳茂波指要經濟再現曙光，方法之一是恢復本港與內地地的人員和商貿暢通往來，緊扣內地的「內循環」，那麼即使因「外循環」暫時受阻，經濟仍可大幅回復生氣。但較複雜及關鍵的是，要確保本地疫情受控，令兩地人民安心可隨意通行。他直指，政府已投入了逾三千億元推出多項支援措施，但這些援助難以長期持續，亦無法根本地解決問題。

陳續指，從這角度考慮，針對不同範圍、目標群體的強制檢測，以至是大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具。他形容強制檢測不但有利於控制疫情，更是為恢復經濟活動、為緩減打工仔及企業經濟壓力創造條件。他稱有效管控疫情，徹底清理本地的感染個案，才能真正營造有利經濟恢復的環境。