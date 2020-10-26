新冠肺炎．10.26｜增8宗個案本地零確診　暫有10宗以下初步陽性

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（25日）公布新增6宗確診個案，至今累計5,296宗。新增個案中5宗為輸入個案，1宗源頭未明，患者是一名42歲男子，居於將軍澳富康花園第9座，潛伏期在上環返工，並到區內一間私家診所求診。翻查資料，由本月1日截至昨日，將軍澳至少有9人確診，當中4宗為源頭不明個案。 衞生防護中心今天（26日）公布，昨日共錄得8宗新增確診個案，全部屬於輸入個案，衞生署不設疫情記者會。

新冠肺炎｜許樹昌倡意大利西班牙列高危地區 不宜放寬限聚令措施

【19:55】新冠肺炎疫情未止，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港應小心把關，把意大利及西班牙加入高風險地區名單。為期七日的防疫措施將於本周四晚（29日）屆滿，包括四人限聚令、食肆酒吧營午夜後至凌5時不能營業、口罩令等，許認為本港不宜再放寬社交距離等防疫措施；並倡議醫院管理局的普通科門診也應在周六及周日局部提供服務，讓有需要的市民可以接受病毒檢測。

韓國多人打流感針後死亡 新加坡停用兩疫苗 政府指港批次不同

【19:10】韓國有市民接種流感疫苗後離世，涉及的疫苗包括6款當地藥廠產品，以及法國藥廠Sanofi（賽諾菲）的流感針。新加坡當局指，新加坡有進口其中兩款涉事的疫苗，決定暫時停用包括Sanofi在內的兩款流感疫苗。

衞生署回覆查詢時指，本港無使用韓國製的流感針，惟未有透露香港向各藥廠的購疫苗情況。署方指已聯絡香港賽諾菲，並得知本港進口使用的疫苗批次與韓國使用的不相同。署方又指，關注有關事宜，會繼續與世界衞生組織及韓國當局了解情況。

海洋公園預約爆滿人頭湧湧 入場市民：太多人 無玩過就走

【18:32】重陽節三日假期，大批市民都到郊外遊玩，兩個主題樂園亦是熱門選擇。今日海洋公園的預約人數已額滿，人頭湧湧。有離園人士指，機動遊戲最少要排30分鐘，而纜車更要等待45分鐘，故一項機動遊戲亦沒有玩就「頂唔順」提早離開。另外，有入場市民不滿由於園內排隊人數眾多，然而職員卻沒有提醒保持距離，認為防疫措施安排不足。

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國泰裁員｜工會緊急會員大會 懷孕9個月空姐：不平等條約

【18:12】國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約，變相減薪。國泰空中服務員工會今日（26日）於東涌召開緊急會員大會，商討對策，有逾百人於東薈城身穿白衣聲援。有懷孕9個月的空姐形容，新合約是一份「不平等條約」，認為即使減薪，亦不應是永久性；亦有空少批評「新合約中有魔鬼細節」，希望可以爭取更好福利。

國泰裁員｜工會斥新合約消息混亂 促延長簽約期 不排除工業行動

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大東山逼滿芒草「朝聖」打卡遊人 義工登頂執拾山野垃圾

【18:01】重陽節加秋高氣爽的天氣，不少市民都上山郊遊。今日是三天長假期最後一日，近年因芒草而紅的大東北，不少人亦為「朝聖」打卡而來，但除了上山的首段有「塞車」情況外，未見特別「爆棚」。過去曾經有人為打卡破壞芒草，但今日遊人都守規矩沒有採摘芒草。另外，有人自發清理山上垃圾，亦見到遊人有主動帶走自己的垃圾，山上衞生情況良好。

【16:30】醫院管理局表示，截至上午九時，過去24小時共有3名確診3病人出院，至今共有5,050名確診或疑似病人康復出院。

公立醫院已啟用614間負壓病房，合共1,098張負壓病床，現時共有111名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，四人情況嚴重，其餘95人情況穩定。

【14:15】連日長假期，大批市民都到郊野地區「唞氣」，記者直擊大東山現場，可見不少市民一家大小前來登頂與芒草「打卡」，平日疏落的地方都可見逼滿人潮。

大東山逼滿芒草「朝聖」打卡遊人 義工登頂執拾山野垃圾

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月26日零時零分，正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計5,304宗（包括一宗疑似個案）。

換言之，本港今日沒有新增本地個案。換言之，事隔3日本地再現「零確診」。衞生防護中心稱，目前有少於10宗初步確診新型肺炎個案。

新冠肺炎｜增8輸入個案 隔3日再現本地零確診 四人華逸酒店送院

【12:40】消息指，今日新增的確診個案全部都屬輸入個案，未有不明源頭本地感染個案，政府不會設疫情記者會。

新冠肺炎｜旅遊巴遊行促政府資助業界 否則下月至少6000人被裁

【10:45】運輸署公布，明天起為的士及公共小巴司機提供新一輪新冠肺炎病毒檢測服務，為期兩周，司機可前往14個臨時檢測套裝派發中心索取檢測套裝。運輸署稱，的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

新冠肺炎｜運輸署推新一輪檢測 的士、小巴司機明起可取檢測套裝

新冠肺炎｜港人開心指數持續低迷 學童由最開心變歷來最不開心

新冠肺炎｜新加坡機場增兩確診 許樹昌：如無社區爆發不影響旅遊

↓↓重陽節．大欖涌水塘「千島湖」美景↓↓

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新冠肺炎｜歌手擬11月舉行演唱會 許樹昌：唔好落台握手

↓↓重陽節．柴灣及曾咀拜山人潮↓↓

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昨日總覽：

新冠肺炎｜將軍澳本月內四宗無源頭個案 有患者月初曾到富康花園

新加坡樟宜機場兩員工確診 或礙旅遊氣泡進度 梁子超：有待觀察

大欖千島湖清景台逼爆 爭打卡、匿草叢吸煙 市民：多人過彌敦道

重陽節│昂坪人頭湧湧 一家大細參拜大佛 商戶指生意回復三成

重陽節｜泳灘續封閉多人照闖入蝴蝶灣 有市民違限聚令5人野餐

新冠肺炎｜富康花園居民確診 看私家醫生後到政府診所取樣本瓶

重陽節│東涌巴士300人等車 360需等2小時 昂坪逼爆

重陽節│柴灣拜山人流少 有市民一家十餘人帶7000元燒豬祭祖

違限聚令│灣仔兩樓上酒吧凌晨營業 42人遭票控共罰款8.4萬元

市建局研健康碼令市民安心讓調查員入屋 望其他機構一同智慧抗疫

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼