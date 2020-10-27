新冠肺炎｜6%康復者留後遺症　1%患者肺纖維化料一年後才復元

本港逾5,000名新型冠狀病毒肺炎患者當中，有105人離世，大部份病人已康復出院。瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅透露，瑪麗醫院約500名覆診康復者當中，有30人、即約6%出現後遺症，包括失去味覺及嗅覺，未完全恢復，亦有5人、約1%患者有肺纖維化情況。 孔繁毅料長遠有後遺症的患者數目不多，又指重症患者肺功能有持續改善，估計七至八成肺纖維化患者料可於一年後復原。

▼本港首宗新型肺炎個案▼

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相隔17年，本港再迎來肺炎疫症，現時新型肺炎確診個案已遠超2003年沙士，疫症爆發至今逾10個月仍未平息。

孔繁毅教授認為，將新型肺炎與沙士比較，雖新型肺炎的病毒傳染力較沙士更強，但病人的病情相對較輕微，重症病人不多，有約50名重症者曾接受恢復血漿治療，而患者康復後出現後遺症的病人更少。

孔繁毅透露，約1%患者康復後有肺纖維化，料當中7至8成人可於1年後完全康復。（梁鵬威攝）

有病人剛出院只能行上半層樓 肺功能需時逐步改善

孔繁毅透露，目前有約500名新型肺炎康復者每隔兩至三個月，便會回到瑪麗醫院覆診，當中有20至30名病人有程度不一的後遺症，例如病人的味覺及嗅覺未完全恢復。有5名病人肺部有纖維化，當中3人於康復後3個月仍有肺纖維化，但肺功能有逐步改善。

肺纖維化病人通常是需入深切治療部的確診者，病發時出現嚴重肺炎。但孔繁毅指出，病人每次覆診肺功能均有進步，有病人剛出院時行樓梯只行上半層樓已喘氣，但現在已可以行兩層樓，功能上有改善，為其做X光及電腦掃描時，亦見到肺部有兩至三成的好轉。

孔繁毅提到，雖暫未有實質數據證明患者康復後一年內的康復進度，但他相信若給予足夠的時間，相信七至八成重症病人於康復一年後都可完全痊癒，估計長遠有後遺症的人士佔少數，醫院亦會持續為康復者做肺功能測試及掃描以跟進病人情況。

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