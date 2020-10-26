Now新聞台一度將評論港大副校人選報道下架　記協促主管交代

《香港01》日前報道，疑具中共黨員身分的清華大學工業工程系主任申作軍，料將出任香港大學副校長（研究）。Now新聞其後以「葉建源冀港大澄清申作軍是否有黨員背景」為題報道，但其後突然將報道下架。有消息指，是由Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪下令決定。 香港記者協會今日（26日）發聲明，形容報道下架做法罕見，令人擔心觸及被指黨員身分報道而自我審查，促陳鐵彪解釋。

有消息指，是Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪決定抽起葉建源的回應。（亞視密碼網站）

記協聲明指出，關注Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪疑以「個人認為不適合」為由，下令把立法會教育界議員葉建源就香港大學其中一名副校長受推薦人是否有黨員背景的質詢片段下架。

記協認為下架做法罕見，令人擔心報道因觸及被指黨員身份而作自我審查，對事件表示關注，促請陳鐵彪進一步向員工及公眾詳細解釋今次的處理手法，以釋疑慮。

記協強調，新聞工作者肩負報道事實真相、監察公權力的責任，若不捍衞新聞自由及大眾知情權，反而將應有的權利拱手相讓，只會令新聞自由越見萎縮，並不符合公眾的合理期望。

記協表明，無意干涉傳媒的編採自主，惟Now新聞已播出有關報道，事件亦涉及公眾利益，其後將報道下架，難免令公眾感到困惑及擔心傳媒自我審查，有關方面實有責任清楚交代。

《香港01》早前報道，香港大學將聘請兩位來自北京清華大學的內地學者加入港大管治團隊， 其中一人為清華大學工業工程系主任申作軍，而清華大學網站曾顯示，申作為為該學系「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分。報道刊出後，申作軍的名字於「系黨委」班子名單一欄中已刪除。

Now其後作出相關報道後下架，陳鐵彪曾回覆傳媒查詢表示，「我認為不適合咪落架囉」、「正常編輯改動」等，其後解釋「我們當日已播出主要訊息，不合適在未確定的消息上再加揣測性的評論。所以在未有進一步的資料下作出編輯改動」。