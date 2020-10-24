清華學者獲薦港大副校　變內地人主導　陳祖為：反映一國兩制走向

《香港01》昨日（23日）報道，港大將聘請兩位來自北京清華大學的內地學者加入港大管治團隊，其中清華大學工業工程系主任、系黨委委員申作軍，將會擔任港大副校長（研究）；清華地球系統科學系主任宮鵬，將會接任港大副校長（學術發展）。 港大政治與公共行政學系教授陳祖為質疑，申作軍作為中共黨員，若被任命會聽命於誰。而7人領導層中，會變成3個內地人、2個香港人及1個英國人，「完全反映『一國兩制』的走向」。

目前傳出的2名副校人選，與校長張翔同樣任教過加州大學柏克萊分校，陳祖為形容是同聲同氣的多年舊相識，執掌港大重要領域有小圈子執政之嫌，加上領導班子將不會有女性存在，忽略性別共融。

鄭家朗憂以經費及職位妨礙學術自由

前香港眾志副主席、學生組織「教育野」發言人鄭家朗預料，申作軍掌管研究經費分配，宮鵬則掌握學術人員的招聘續約升遷等事宜，可以輕易以研究經費及職位控制學術研究方向甚至結果，要求學者噤聲，打壓學術自由。他又質疑，申作軍作為中共黨員，會緊跟中共路線，不允許進行與中國相關的負面研究，甚至以研究經費施壓學者不能批評中國。

他提到，自2015年陳文敏的副校長任命被否決，至發起佔中運動的戴耀廷被解僱，學生會連儂牆管理權被收回等，已反映港大教員及學生的言論自由和學術自主已被侵害，加上校委會內的校外人士佔過半數席位，作為大學必然校監的特首亦有權委任成員，港大的管理層早由建制實力盤據。鄭家朗認為，若下周2名清華學者的副校長任命獲通過，港大將進一步失去學術自主，「百年名聲一朝喪」。