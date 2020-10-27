新冠肺炎｜增5人確診　本地零感染　印度航空同機4乘客抵港後中招

衞生防護中心公布，本港今日（27日）新增5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，全屬輸入個案，連續第二日零本地感染，至今累計錄5309宗確診個案（包括一宗疑似）。新增個案有4宗來自印度，4人均乘坐印度航空AI316於昨日（26日）抵港，之後中招。 當局亦宣布，由明日（28日）起，陸路抵港人士若過往兩周曾到訪新疆，均會獲發深喉唾液樣本瓶做病毒檢測。

印度航空同機4乘客抵港後中招。（印度航空Facebook圖片)

多人報稱無病徵

新增的5宗新型肺炎確診個案均屬輸入個案，連續第二日錄得零本地感染。5人當中有1名26歲男子來自法國，10月25日乘坐QR818抵港，入住等候檢測結果中心、青衣華逸酒店後期間確診，他報稱於抵港日出現病徵。

另外4人均來自印度，年齡介乎3歲至32歲，由機場送院，其中第5308號個案、30歲女子是外傭，僅第5307號個案報稱有病徵。4人均乘坐印度航空AI316於10月26日抵港，衞生防護中心無透露4人是否相識或本來已屬密切接觸者。

印度航空分別於8月及9月，因飛抵香港航航班上有多名乘客確診新型肺炎，而被機管局禁止其航班飛來本港。

曾訪新疆旅客陸路入境 需交深喉唾液樣本

新疆近日有逾百名無症狀感染者，衞生防護中心宣布由明日起，從陸路口岸抵港的人士，如果過去14日內曾到訪新疆均會獲發樣本瓶，並需依照指示自行收集及交回深喉唾液樣本，以進行新冠病毒檢測。早前生效向過去14日內曾到訪山東省並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排仍然維持不變。

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