港人由內地回港可免檢疫14日　廣東省先行　機場明起試用快速測試

新冠肺炎疫情持續，政府今日（27日）宣布放寛下月起，由內地回港的港人可獲豁免14天的強制檢疫。食物及衞生局局長陳肇始表示，正研究由內地回港的港人，只要持陰性的核酸測試測試（PCR）結果便可豁免14天的強制檢疫，但暫時未能提供再進一步的資料。她強調，內地包括廣東省的疫情已經長時間穩定下來，由該地區回港的人士風險相當小。 陳肇始亦稱不會排除澳門在外，但要逐步推行。至於機場快速測試，機管局已與私人化驗所合作，最快明日推出試用，但仍要了解快速測試與核酸測試測試的相差多大。

10月27日，食衞局長陳肇始公布新一輪放寛的限聚令細節。（張浩維攝）

健康碼尚未正式推出，但特首林鄭月娥今日已預告，內地回港居民下月可豁免14日強制檢疫。陳肇始指出，相關政策仍然是在商討中，暫時未有細節可以補充，但大原則是回港居民需要持有陰性的核酸測試結果，返港後便可豁免強制檢疫。她強調，內地如廣東省等地的疫情，已經「長時間穩定下來」，故相信由該地區回港的人受到感染的風險較低。

至於為何不包括澳門，陳肇始則強調不會排除澳門，惟要循序漸進推行相關政策。至於機場快速測試，她透露，機管局已與數間私人化驗所合作，明日起研究快速病毒與核酸測試於敏感度等差別，最重要是快速測試是夠敏感及準確。她期望，研究對未來重開旅遊有用。

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