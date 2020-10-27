食肆周五起每檯坐6人、酒吧4人　萬聖節前夕堂食時間延至凌晨2時

本地新型肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）表示，現階段沒有條件大幅放寬社交距離措施，只能「有限度、針對性」放寬。她宣布，本周五即10月30日、萬聖節前夕，放寬餐飲業除堂食時間可營業至凌晨1時59分，食肆每桌人數由4人增至6人，酒吧每桌人數則由2人增至4人，顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，並必須戴口罩。 另外，餐飲場所、公眾娛樂場所及泳池三類表列處所，容納的人數上限亦將提升至75%，康文署管理的泳灘亦將重開。

食物及衞生局局長陳肇始（張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始稱，本港自10月中確診宗數雖逐步回落，但仍有零星本地個案，強調不應以零本地確診為目標，重申現時沒有條件可大幅放寬各項限制，只能有限度、針對性地逐步放寬。

她公布由本周五、即10月30日起，將放寬七方面的防疫措施，包括餐飲業務如酒吧、酒館等，堂食時間可延長至凌晨兩時；食肆每桌人數上限由4人增至6人；酒吧、夜店及夜總會每桌上限，亦由2人增至4人。

離開餐桌不准飲食 可容納人數增至75%

她承認，處所不戴口罩的聚集帶來感染風險，當局會限制市民在有關處所只准在餐桌飲食，離開餐桌不得飲食並需戴口罩；夜店及夜總會的現場表演及跳舞活動可恢復；市民室內體育處所及公眾溜冰場運動時可不戴口罩；餐飲、公眾娛樂場所及泳池此三類表列處所，可容納的人數上限提升至75%。

她又指，康文署管理的泳灘重開安排，將由該署於稍後公布。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

+ 16 + 16 + 16

餐廳准6人一枱 公眾地方仍限不多於4人聚集

陳肇始稱，期望透過上述措施減低不戴口罩活動的風險，但同時希望令更多社交活動有序地恢復，將於今日稍後公布最新指示。至於公眾地方4人限聚令及強制戴口罩的安排，則會維持。

食肆限6人超出限聚令 陳肇始：合適做法

被問到食肆限6人一桌與限聚令4人的限制不統一，陳肇始堅稱是適合的做法，並解釋限聚令用意是呼籲市民不要聚集，強調政府有不同風險考慮，她又舉例指即使目前放寬旅行團，亦是有條件放寬，員工需接受檢測，形容風險屬「可以管理」。

早前港府宣布，食肆內若有人違反4人限聚令同桌，將被控違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》第599G章，有機會遭票控。陳肇始在記者會上未有交代若食肆每桌6人，會否涉違法。

比利時納入高危地區 11月3日起生效

本港目前要求13個指明高風險地區抵港人士，入境後須在酒店強制隔離14日，不得家居隔離。陳肇始稱將於今日刊憲，將比利時列為高危地區之一，新安排料於11月3日起生效，當局會繼續評估各地區的風險，並適時調整高危地區名單。