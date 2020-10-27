新冠肺炎｜房委會明日起檢查公屋排水管　確診單位或大廈優先

新冠肺炎疫情未完，喚起不少人對渠管的關注。房委會表示，將會為所有公屋單位的地面公用排水管推行排水管檢查計劃，不論大廈是否出現確診個案，均會檢查1,575 幢公屋大廈的排水管。 計劃將於在明日（28日）起展開，預計需時18個月完成，當中發現有確診個案的屋邨或大廈，可獲優先檢查。

房委會指出，若發現租戶擅自改動排水系統， 有關租戶將須負責自費進行糾正工程。（資料圖片）

徜租戶擅自改動排水系統 要負責糾正工程

房委會指出，計劃將會檢查1,575 幢公屋大廈的排水管，當中600 幢大廈的公用排水管設於室外，另有 975 幢大廈（涉及41萬個單位）的主排水管，則設於單位內。他們會根據屋宇署採用的標準檢查室外排水管 ；至於檢查室內排水管方面，他們只會可進入的單位檢查，若租戶拒絕他們進入單位 、或單位內有物件妨礙人員檢查 ，他們不會採取強制行動。

房委會又指，若檢查時發現有輕微的欠妥之處，例如喉管滲漏、 喉碼或接駁配件鬆脫，將會從速安排維修。然而，若發現租戶擅自改動排水系統，有關租戶將須負責自費進行所需的糾正工程。

有確診個案的屋邨或大廈可獲優先檢查

基於公眾的關注 ， 發現有確診個案的屋邨或大廈會獲優先檢查。至於其他屋邨的檢查，則會按不同準則作排序，例如長者租戶的百分比、屋邨或大廈的樓齡、排水管滲漏或倒溢記錄。

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檢查計劃需約6,430萬元

房委會指，是項檢查計劃所需撥款約 6,430 萬元。至於由排水管檢查計劃所衍生的維修工程，則約需5,400萬元，該開支預算開支由房委會 2020/21 及 2021/22 年度的 維修及改善工程預算吸納。

此外，為應付今次工作，房委會將在今月成立一支由87名新增人員組成的輔助專責小組，為期18 個 月。