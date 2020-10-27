政府設4間社區檢測中心　自費檢測助外遊　業界料可低至400元

本港疫情持續，行政長官林鄭月娥今（27日）宣布，當局將於全港長期設立社區檢測中心，4個中心料分別設於港島、九龍、新界東及新界西地區。 食物及衞生局局長陳肇始下午會見傳媒時表示，暫未有詳細選址，但招標工作即將展開。她引述特首指中心有兩大用途，包括市民可自費檢測，證明呈陰性後可方便外遊，有小型群組爆發時，亦可付費接受檢測免擔心。 有業界透露已收到入標邀請，估計政府認可的本地醫療檢測機構均在招標名單內。業界人士透露，大規模的基因公司有較大空間調低檢測價格，料可由現時「市價」每次檢測費的近千元，降至最低的400至600元。

食物及衞生局局長陳肇始（張浩維攝）

至於是否交由私營運作、涉及費用等，陳肇始未有回應。她重申，長期社區檢測中心主要有兩個用途，包括市民可按日後需要，付費進行檢測，獲取核酸檢測陰性證明以健康碼、或旅遊氣泡方式出遊。她又指，倘有小型群組爆發時，市民如擔心亦可付費參加，當局態度是「願檢盡檢」。

林鄭月娥今出席行政會議前表示，早前因應有本地小型爆發而設立4個臨時社區檢測中心受到市民歡迎，遂會在全港設立4個長期檢測中心，政府稍後會公布經招標後市民需付費的檢測測金額。

有業界人士透露，部份檢測機構已收到標書，估計政府認可的本地醫療檢測機構均在招標名單內。標書列明正為核酸檢測招標，並不包含採樣細節，未知機構是否需包辦採樣人手，亦未知最終是否價低者得。該名業界人士認為，大規模的基因公司有較大空間調低檢測價格，現時市面上的檢測費為800至1000元，該些公司有能力減價兩成至五成，預料最低可以400至600元提供一次檢測。