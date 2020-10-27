林鄭：新加坡「旅遊氣泡」下月推行　內地港人回港限額免14天檢疫

港府早前與加坡達成原則性協議，推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復施客來往，毋須接受強制檢疫。惟新加坡樟宜機場第三航廈昨日（25日）有兩名工作人員確診新型肺炎。 特首林鄭月娥今早（27）出席行政會議前表示，與新加坡的「旅遊氣泡」工作，沒有受新加坡機場近日兩宗確診個案受影響，目標是下個月實施兩地「旅遊氣泡」。 另外，政府正努力爭取恢復跨境人員往來，將於下月開始率先安排在內地的香港居民免14日檢疫下回港，計劃開始時會設有配額，因現時只餘深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸運作。

機管局本周試驗快速檢測

林鄭又指，在社交距離方面，港府無條件大幅度放寬，但部分行業或活動可放鬆。她強調，恢復跨境人員往來是政府目標，技術性問題已解決，但通關問題涉及兩地，需要雙方滿意才可進行。林鄭稱，當局在下月開始，會率先安排在內地的香港居民回港免14日檢疫，措施初期會有配額，期望為通關做準備。

另外，林鄭提及，機管局本周將試驗快速檢測，視乎效果決定會否廣泛使用。她形容現時是一場公共衛生防戰，需要市民自願接受檢測，惟香港是一個非常自由的社會，不會出現自願或自動的情況，故強制檢測的法律工作已經展開，強調所有工作都要有法可依，要「有的放矢」。

林鄭稱，當局在下月開始，會率先安排在內地的香港居民回港免14日檢疫，措施初期會有配額，期望為通關做準備。（歐嘉樂攝）

林鄭月娥又說，本港要小心「外防輸入」，目前連同比利時，一共有14個地區被列作高危地區，她今早已要求食物及衞生局，認真考慮是否將西班牙和意大利也列入高危地區，來自高危地區的人士登機前要先檢測，亦要預先訂酒店。