政府擬推輕微病徵者強制檢測　陳肇始：已擬定三大目標群組

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，政府近日一直表態冀推行強制檢測，要求輕徵病徵者要接受病毒檢驗。 食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）稱，有意見指當疫情到了「非常時期」，便應推行強制檢測，政府正研究相關法律框架等細節。她透露，目前政府就強制檢測有三大方向，包括有輕微病徵的市民；或者是同區或同一棟大廈出現疫情爆發；或者所屬群組是「高風險」。

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被問到推行強制檢測的執法細節，陳肇始稱，港府一向實行「自願檢測」，勸喻市民接受檢測。她承認，當疫情嚴峻時，早發現、隔離及治療患者對社區十分重要，亦對政府控制疫情和了解數據至為重要，倘市民不願出來檢測，對社區及控制疫情均構成影響。

她又說，有意見指出，香港疫情到「非常時期」便應推行強制檢測。政府正研究相關法律框架及與涉及人權等細節，亦會聆聽私家醫生及市民的意見，譬如呈報安排等。

陳肇始表示，現時政府就強制檢測有三大方向，首先是有輕微病徵的人；或者是同區或同一棟大廈出現疫情爆發；或者所屬群組屬高風險，相信對截斷傳播鏈有效。政府正留意外地不同方法，評估哪些方法有效。