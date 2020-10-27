林鄭：成立4檢測中心供市民自費檢測外遊　強制檢測已啟法律工作

港府早前宣布與新加坡將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來；特首林鄭月娥早前亦表示只要疫情受控就可通關，政府會爭取盡快落實「健康碼」。 對於不少市民擔心有關檢測費用高昂，林鄭月娥今早（27日）出席行會前見記者時表示，將會在港島、九龍、新界東及新界西，設立共4個「雙功能」的長期社區檢測中心，除了一般檢測，亦會為申請「健康碼」及「旅遊氣泡」人士提供付費檢測服務，由政府提供場地及基本營運，令私營自費檢測價格下降。

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強制檢測要「有的放矢」

林鄭月娥表示，早前的4個臨時檢測中心受市民歡迎，故決定設立長期檢測中心，政府日後會公布招標後付費檢測服務的金額。

她又提到，現時是一場公共衛生防護戰，雖然希望每一位市民能樂意、自願甚至自動接受檢測，令社會不受疫情影響，惟香港是一個非常自由的社會，很多時想見到的自願或自動不會出現。為了公共衛生的目的，林鄭稱需要某部分人士接受檢測，故強制檢測的法律工作已經展開。她強調所有工作都要有法可依，要「有的放矢」，會針對有病徵人士、出現爆發的群組，或者感染風險較高的處所或小區，如早前的貨櫃碼頭或院舍群組。

另外，當局將提供感染風險通知的應用程式，林鄭指市民在一兩周內便可自願下載使用，需要不同處所、食肆、的士等願意加入系統並設立二維碼，讓市民進入有關處所自行記錄行蹤，方便日後的追蹤工作。