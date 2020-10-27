流感疫苗｜有私家醫生停用Sanofi疫苗　學童接種GSK藥廠產品

韓國近日接連有市民接種流感疫苗後離世，涉事的流感疫苗之一為法國賽諾菲藥廠（Sanofi）產品，本港亦有進口該廠的流感針，衞生署稱本港批次與韓國批次不同，會繼續了解事件。 有本港私家醫生得悉事件後，決定暫時停用Sanofi疫苗，只繼續使用葛蘭素史克藥廠（GSK）的疫苗及阿斯利康製藥（AstraZeneca）的噴鼻疫苗。據知港府購入的87萬劑疫苗當中，有62萬劑、約七成疫苗均屬Sanofi，主要供應予公立醫院覆診患者、65歲或以上人士、孕婦、院舍院友等群組；另有約24萬針為GSK產品，供應予學校外展接種計劃。

港府：供港Sanofi與韓國批准不同

韓國截至昨日（26日）有至少59人在接種流感疫苗後離世，當地政府調查後稱，未發現死亡個案與流感疫苗有直接關係。而涉及的疫苗包括法國藥廠Sanofi以及數間南韓藥廠的產品，新加坡日前率先宣布，將停用Sanofi及南韓SK Bioscience的流感針，惟港府昨日仍未有跟進行動，僅稱本港批次與韓國的批次不同，十分關注事件。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷透露，訂購疫苗時分別購入Sanofi、GSK及AstraZeneca的疫苗，每款貨量約三分一，目前已暫時停用Sanofi的流感針，將會待相關事故調查清楚，或者視乎本港其他疫苗接種計劃會否有不良反應事件，再決定何時恢復使用Sanofi產品，現時會照常使用另外兩間藥廠的疫苗。

曾祈殷指已暫時停用Sanofi流感針。（資料圖片／黃寶瑩攝）

公立醫院為特定群組注射Sanofi疫苗

衞生署早前公布，本年度購入87萬劑流感針供應予各疫苗接種計劃，曾祈殷引述消息指，87萬劑當中有約62萬劑是Sanofi疫苗，佔比約七成，這些疫苗主要供應予免費疫苗接種計劃，包括公立醫院覆診人士、65歲或以上人士、孕婦、領取傷殘津貼人士、院舍院友等群組。

另有約24萬劑疫苗是GSK生產，主要供應至學校外展接種計劃，由醫護到校園為學童接種，餘下約1萬劑是AstraZeneca的噴鼻疫苗，同樣供應予學童。

曾祈殷表示，若再出現如2018年台灣的Sanofi疫苗現雜質的事故，港府需有心理準備停用部份涉事的疫苗，他形容政府所購的大部份疫苗來自同一藥廠，做法如同將全部雞蛋放在同一籃子，他認為政府應設完善機制，以便在疫苗出現品質備差時，可做果斷決定。