新冠肺炎｜機場周三起起試用新核酸檢測　為期兩周　現行檢測並存

新冠肺炎疫情未完。政府回覆查詢時指，隨着檢測人數日漸增加，需尋找更快速而且可靠的核酸檢測技術，故明日（28日，星期三）起，將在香港機場開始測試RT-LAMP核酸檢測技術，並與衞生署目前使用的「金標準」RT-PCR核酸檢測並行進行，為期兩周。政府強調，在試驗期間，「檢測待行」的安排仍然有效，即旅客仍然必須等候經RT-PCR檢測確認陰性結果，才能前往檢疫。

政府表示，明日（28日）起，將在香港機場開始測試RT-LAMP核酸檢測技術。（資料圖片）

政府指出，明天起會在香港國際機場開始測試RT-LAMP核酸檢測技術，為期兩周，以試驗RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。

所有抵港的旅客，將於位於目前機場中場客運廊的臨時樣本採集中心接受兩種測試的採樣。在試驗期間，「檢測待行」的安排仍然有效，即旅客仍然必須等候經RT-PCR檢測確認陰性結果，才能前往檢疫。

旅客可選擇退出

政府表示，這次並行試驗屬自願性質，旅客如不希望參與RT-LAMP核酸檢測的試驗，可選擇退出，但必須接受RT-PCR核酸檢測。

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成本由檢測機構承擔

政府又指，RT-LAMP檢測試驗成本將由提供檢測的機構承擔，由於需要盡快尋找更快速且可靠的核酸檢測技術，故認為在機場的臨時樣本採集中心進行是次並行試驗比較合適。