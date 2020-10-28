被裁國泰空姐現身勞工處招聘會　冀重回機場工作：保安員都做

疫情肆虐，各行各業均受一定程度影響。勞工處今日（28日）起一連兩日，在灣仔修頓室內場館舉行大型招聘會，46間機構提供超過2,500個職位空缺。近日國泰公布重組方案，國泰港龍停運，大削本港5,300個職位，招聘會亦見受裁員影響的前員工，要重新找工作。 有剛被裁員、年僅20歲的前國泰空姐到場搵工，她坦言，航空界現時經營困難，但仍對機場工作充滿盼望，「頭先我連機場保安都已經見埋啦，我覺得始終都係機場做嘢，人工可能會好少少。」她又説將來其他航空公司招聘新職位，自己也想嘗試一下。 現場所見，涉及機場的工作，只有關於貨物空運以及機場保安的兩類崗位。有負責人亦指，近日有不少國泰員工都前來應徵。

勞工處於今日（28日）及明日在灣仔修頓室內場館舉行大型招聘會，46間機構提供超過2500個職位，涵蓋飲食、物業管理、零售等行業，當中83%職位空缺為全職，大部分月薪介乎1.1萬至1.9萬元，98%職位空缺學歷要求為中六或以下，約62%職位空缺無需相關工作經驗，求職者可以職場遞交申請及有機會職場接受面試。

前國泰空姐胡小姐表示，對機場的任何職位都有興趣，有關機場保安工作亦已遞交申請表。（梁鵬威攝）

國泰空姐被裁 早有心理準備要轉工

有剛被裁走，現年20歲的前國泰空姐胡小姐到現場尋找新工作，她表示，上周收到通知後心情平靜，並全心全意投入應徵，暫時寄出3份求職申請，主要是客戶服務工作，「我都係做咗一年啫，始終年資唔係好耐，冇佢哋做咗好耐嘅，對公司有一種特別感情，我覺得應該唔係好難搵工。」她續説，疫情期間，航班大量減少，多個月來只曾三度「on call」上班，大部分時間只能等待工作安排，早已有心理準備要轉工，「所以之前都已經要搵工，但係一直都唔能夠全心全意。」

機場工作人工吸引 冀續留航空相關行業

國泰有為被裁員工提供賠償，但胡小姐年資僅一年，賠償額不算多，坦言現時生活暫要依賴家人，「好彩我唔使交租，如果唔係真係唔掂，而家就係唔可以出街食飯，日日留喺屋企，勉強可以捱一個月。」她強調，自己仍熱愛機場工作，「始終人工高啲，我頭先連機場保安公司都有見工，有嘅機場工作我都會做。」問到她是否想再次當上空姐時，她有不同個人見解，「香港航空都有佢獨特之處，如果佢哋再請人我好想做㗎；但係大灣區航空，我都唔知係啲乜嘢，我唔係好想去試。」

據知，機場保安公司現時有約4,400個職位，未來兩年將要增聘至6000多人，主要應付貨運方面需要，以及為未來機場三跑道運作準備。增聘的大約2,000個職位，期望於兩年內投入服務。招聘會內，機場保安櫃位有不同年齡階層人士到場查詢，反應算是熱烈。