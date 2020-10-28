美國回流大學生寄出50份CV冇回音　林先生：保安牌好似仲有用

找新工作為所有畢業生必經階段，疫情之下，不少公司為了減少開支削減人手，作為剛投入市場的生力軍來說，競爭變更大。於美國西雅圖讀大學的兩名應屆畢業生，分別已寄出50個及100個求職申請，暫時仍未找到工作，坦言心情平靜但有點無奈。 其中就讀市場學的林先生，剛回香港找到一份人力資源工作，但公司無奈地於第三波疫情中倒閉，令他「一場歡喜一場空」，但他有另類安慰自己的方法，「唔係得我搵唔到工嘅，好多人都係咁，國泰港龍嗰啲做好多年都突然冇嘢做啦，都冇話邊個慘啲。」又慨嘆現時可能投考保安員執照，可能更為有用。

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勞工處於今日（28日）及明日在灣仔修頓室內場館舉行大型招聘會，46間機構提供超過2500個職位，吸引部分年輕畢業生一碰運氣。林先生與陳先生剛於美國西雅圖的大學本科畢業，二人同樣為市場學系學生，於四月回港至今暫時未有穩定工作。其中林先生表示，剛於四月回港時，曾經於短時間內找到一份人力資源工作，當時為第二波疫情，滿懷希望的他，於公司工作了大約三個月後，卻因為捱不過第三波疫情下，公司突然倒閉，他頓時變回失業大軍，尋找緊50份工作仍未能夠投入市場，心情平靜但有點焦急，「依家每日嘅例行公事都係起身去勞工處、JobsDB等睇吓有咩工作啱，好似成為咗工作咁。」

他説，由於自己未曾有相關工作經驗，早已預計難以找到學科相關的工作，因此，現時只憑感覺去找工作，只要符合資格，工作環境尚可，便會申請有關職位，「就算係物業管理，保安我都有去見過， 50份工裡面有大約10份以下都真正有見過工，但係未有回音，我覺得，要考個保安牌好似仲有用。」他認真地說有計劃去投考保安相關職位，希望盡快能夠有工作經驗，豐富自己人生。

林先生（左）及陳先生（右）為美國回流大學生，多月來未找到合適工作感到徬徨。（梁鵬威攝）

對於長期被找到工作，心情一定有所影響，但他坦言現時尚算平復，並且得到家人支持，「屋企人都會話而家日日都搵唔到工，好正常，所以都唔算有咩壓力俾我，我都會覺得，國泰港龍嗰啲都好慘啦，做做下都冇得做。」只有學生簽證的他，因為不能經美國工作而回港，疫情之下，他認為倘若一日未有疫苗誕生，全球的經濟亦難以回復正常，「我因為係學生簽證所以冇喺美國工作，但係當地嘅情況都唔係好。」

他的朋友陳先生多個月來寄出100份求職申請，暫時仍未找到適合工作，雖然有點焦急但仍坦然面對，暫時協助家人打理生意，「我真係想投入下去其他公司工作，盡量攞多啲經驗。」他說，疫情下，家人了解其情況未有大力催促，大多只是自己給自己的壓力，「我始終想畢咗業後唔好靠屋企，但係而家真係好難。」

而就讀城大社會科學系的李先生表示，今年的職位空缺較以往少，要找工作花時間多，但認為現時情況較外界所上的差，「我都有同學搵到工，唔係大家所講到咁差，但係我個科真係冇乜嘢工作啱，所以我都係搵物業管理。」他認為理想的薪金大約為1.4萬元，「如果得1.1萬至1.2萬元，我就真係要考慮吓做唔做。」